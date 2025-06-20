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«Разряд попал в цепочку, прошел через тело и вышел через пятку. Крестик храню в святой воде». Переживший удар молнии вратарь о том, что его спасло

Иван Заборовский рассказал, как в него попала молния.

Летом 2020 года в 16-летнего голкипера «Знамени Труда» Ивана Заборовского на тренировке попала молния. Парень перенес клиническую смерть, но его удалось спасти. Три дня он провел в искусственной коме.

«Разряд попал в цепочку, прошел через все тело (даже через сердце и легкое) и вышел через левую пятку – там остался след. Цепочка расплавилась, оставила шрам. Он более-менее зажил, раньше сильно выпирал. В больнице мне сказали: «Если бы не цепочка, ты бы умер». Она стала громоотводом. Еще сказали: «Если бы стоял на месте на двух ногах, остался бы только пепел».

Крестик мы нашли, он лежал на поле окаленный. Привез его домой, положил в святую воду – до сих пор хранится. Бутсы разорвало, отвез в гараж, чтобы не видеть. Выкидывать жалко: они хорошие, красивые, капец дорогие. Купил отец, я только раз надевал. Молния расплавила всю одежду. Как будто ее порвали», – рассказал голкипер «Титана».

«В команде называют Зевсом». Вратарь выжил после удара молнии

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoЛФК «Титан»
logoЗнамя Труда
logoВторая лига Б
Иван Заборовский
logoWinline Медиалига
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