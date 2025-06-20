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Осколков о победе 2Drots в Суперкубке МФЛ: «Президенты сказали: «Это не титул. Это всего лишь две игры»

Альберт Осколков рассказал, что ему не повысили зарплату после Суперкубка МФЛ.

Также Осколков сообщил о договоренности с президентами 2Drots о повышении зарплаты, в случае победы в одном из турниров.

– Вам подняли зарплату после победы в Абу-Даби?

– Был задан вопрос президентам: это титул или нет? Они ответили: «Это не титул. Это всего лишь две игры». Это сказал Женя, но у президентов позиция общая.

В моем понимании, со слов президентов, кубок, который мы выиграли в Абу-Даби, не вносится в реестр побед. Из-за того, что там всего два матча. Президенты нам с Викторовичем официально объявили – это не титул, – сказал бывший тренер 2Drots.

2Drots выиграли Winline Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби в феврале 2025 года.

Напомним, Дмитрий Кузнецов и весь тренерский штаб покинули 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
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Альберт Осколков
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