Осколков о победе 2Drots в Суперкубке МФЛ: «Президенты сказали: «Это не титул. Это всего лишь две игры»

Альберт Осколков рассказал, что ему не повысили зарплату после Суперкубка МФЛ.

Также Осколков сообщил о договоренности с президентами 2Drots о повышении зарплаты, в случае победы в одном из турниров.

– Вам подняли зарплату после победы в Абу-Даби?

– Был задан вопрос президентам: это титул или нет? Они ответили: «Это не титул. Это всего лишь две игры». Это сказал Женя, но у президентов позиция общая.

В моем понимании, со слов президентов, кубок, который мы выиграли в Абу-Даби, не вносится в реестр побед. Из-за того, что там всего два матча. Президенты нам с Викторовичем официально объявили – это не титул, – сказал бывший тренер 2Drots.

2Drots выиграли Winline Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби в феврале 2025 года.

Напомним, Дмитрий Кузнецов и весь тренерский штаб покинули 2Drots.