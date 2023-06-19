Хавбек 2Drots Фартуна будет на просмотре в «КАМАЗе» до 28 июня

Футбольный агент Роман Орещук подтвердил информацию о просмотре Бориса Фартуны.

«Боря Фартуна в данный момент летит в расположение ФК «КАМАЗ», сегодня ночью будет там, а завтра игра. Он на просмотре до 28 июня», – сказал Орещук.

22-летний полузащитник выступает за медиафутбольный клуб 2Drots. В текущем сезоне Winline Медиалиги Борис провел семь матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

«КАМАЗ» в прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги занял 11-е место.