Хавбек 2Drots Фартуна будет на просмотре в «КАМАЗе» до 28 июня

Теги возможные трансферы Первая лига КАМАЗ Роман Орещук 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна возможные трансферы Медиафутбол

Футбольный агент Роман Орещук подтвердил информацию о просмотре Бориса Фартуны.

«Боря Фартуна в данный момент летит в расположение ФК «КАМАЗ», сегодня ночью будет там, а завтра игра. Он на просмотре до 28 июня», – сказал Орещук.

22-летний полузащитник выступает за медиафутбольный клуб 2Drots. В текущем сезоне Winline Медиалиги Борис провел семь матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

«КАМАЗ» в прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги занял 11-е место.

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3 комментария

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damondiamond
такая медиалига, что даже тэги медийных игроков не цветные у спортса
+3
0
+3
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Белочка Радимова
Буду с нетерпением ждать результатов (нет)
+3
0
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deadjoker
Когда не пройдет скажет, что не фартануло
+2
0
+2
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