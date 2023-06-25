Хавбек 2Drots Фартуна сыграет с «Амкалом» в полуфинале МФЛ. Борис находится на просмотре в «КАМАЗе»

Борис Фартуна сыграет в полуфинальном матче Winline Медиалиги с «Амкалом».

– Сыграешь ли ты сегодня?

– Да, сыграю 100%. Не просто же так я сюда приехал. Тайм сыграю, может, два выдержу, но особо на себя не рассчитываю.

– Сыграешь в финале, если выйдете?

– Будем опять разговаривать с главным тренером, директором « ». Я сделаю так, как они скажут. Наперекор никому не пойду. Это профессиональная лига.

– Как отреагировал агент на то, что ты приехал сыграть за 2Drots?

– Сначала не очень хорошо, но потом договаривались и главный тренер «КАМАЗа», что я могу приехать на эту игру. Главный тренер «КАМАЗа» разрешил, поэтому ничего страшного в этом нет. Роме объяснил. Все нормально, – сказал Фартуна.

Полуфинальный матч МФЛ « » – 2Drots пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 25 июня, начало – в 19:30 по московскому времени.

Хавбек 2Drots Фартуна проходит просмотр в «КАМАЗе». 22-летний полузащитник выступает за медиафутбольный клуб 2Drots. В текущем сезоне Winline Медиалиги Борис провел семь матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

«КАМАЗ» в прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги занял 11-е место.