Кутуз: «Мне нравится, что делает Миша Литвин: ролики с заданиями, с гостями, шоу сумасшедшего масштаба»
Сергей Кутузов рассказал о направлениях развития в блогинге и ютубе.
– В каком направлении ты бы хотел двигаться, если бы у тебя были любые ресурсы?
– Мне максимально нравится, что делает Миша Литвин. Такие видеоролики с какими-то заданиями, с приглашенными гостями, шоу сумасшедшего масштаба.
Мистер Бист – вообще главный покоритель ютуба. Там, конечно, совсем миллионные масштабы, но это реально интересно, – сказал Кутуз.
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