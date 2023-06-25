Кутуз: «Мне нравится, что делает Миша Литвин: ролики с заданиями, с гостями, шоу сумасшедшего масштаба»

Сергей Кутузов рассказал о направлениях развития в блогинге и ютубе.

– В каком направлении ты бы хотел двигаться, если бы у тебя были любые ресурсы?

– Мне максимально нравится, что делает Миша Литвин. Такие видеоролики с какими-то заданиями, с приглашенными гостями, шоу сумасшедшего масштаба.

Мистер Бист – вообще главный покоритель ютуба. Там, конечно, совсем миллионные масштабы, но это реально интересно, – сказал Кутуз.

Кутуз вылетел с МКС и МФЛ в течение 10 дней