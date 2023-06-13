Кутуз о несостоявшейся аренде в 2Drots: «30+30 – это работа в минус»

Теги Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кутуз рассказал, почему не смог договориться с 2Drots на BetBoom МКС 2023.

«Хоть я и максимально сильно хотел сыграть на этом турнире, я не могу просто прийти и побегать, я немного знаю себе цену. Я понимал, что пацаны во мне заинтересованы.

Конечно, я думаю о своем будущем. Пацаны предлагали зарплату вместо роликов. Мне это было неинтересно. Я реально хотел поиграть.

Многие скажут: «Если хотел, #### не поиграл?» Я отвечу. Конечно, какую-то выгоду я хотел приобрести – это логично, это понятно. Все видят мою ситуацию. Продакшн находится в стороне, на мой канал он не влияет.

Все, что происходит на моем канале к «Титану» никакого отношения не имеет. Финансирую я сам свой канал. Я это Некиту объяснил, я просил вернуть ограничения хотя бы до 10+10, потому что 30+30 – это работа в минус», – рассказал нападающий «Титана».

На МКС Кутуз сыграет за ФК «10».

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