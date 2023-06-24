Фанки об арбитрах на BetBoom МКС-2023: «Судьи одинаково ошибаются в обе стороны. Просто слабые, либо что-то мутят»

Фанки высказался о судействе на BetBoom Московском Кубке Селебрити.

«Честно, мне не понравилось. Мне не понравилось, что мы полчаса его ждали. Я думал, он ставки грузил в это время. Вышел, все фолы в одну сторону. Я извиняюсь, я это в шутку говорю, если что. Очень много странных моментов.

Судьи одинаково ошибаются в обе стороны, просто очень слабые, либо они что-то мутят. На МФЛ сильнее? Не сильнее, они везде трупы.

Один Дима Жилинский – красавец, Воробей еще. Те, просто рофляные, а этих мы не знаем. Им, наверное, тоже тяжело. Они только пришли сюда.

Мне не нравится история со ставками. Боюсь, что судьи ФНЛ-2 судят, я знаю какие там часто истории. Все равно за ними следят, но зачем нужны ставки на МКС?

Организация одинаково крутая и на МФЛ, и на . Картинка мне больше нравится на МФЛ. Она выглядит поживее за счет бровки, а здесь, понятно, федеральный канал», – сказал полузащитник FC Bus.

FC Bus выбил «Родину Медиа» из розыгрыша BetBoom МКС-2023 – 1:1 (4:2 по пенальти).