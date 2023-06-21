FC Bus вышел на матч против «Родины Медиа» в специальных футболках в поддержку Гео

Теги Георгий Челидзе 2000 Московский Кубок Селебрити FC Bus Медиафутбол

FC Bus вышел на матч против «Родины Медиа» в специальных футболках в поддержку Гео.

Гео получил серьезные травмы в предыдущем матче BetBoom МКС 2023 против «Амкала» (0:2).

В самом начале встречи он столкнулся головами с игроком «Амкала» Дубчаком. У Дубчака серьезная рана на лбу, которую пришлось зашивать, а у Гео двойной перелом челюсти, выбито четыре зуба и разрыв перепонки.

Гео на днях выписали из больницы. Сегодня он находится на матче.

 

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