FC Bus вышел на матч против «Родины Медиа» в специальных футболках в поддержку Гео.

Гео получил серьезные травмы в предыдущем матче BetBoom МКС 2023 против «Амкала» (0:2).

В самом начале встречи он столкнулся головами с игроком «Амкала» Дубчаком. У Дубчака серьезная рана на лбу, которую пришлось зашивать, а у Гео двойной перелом челюсти, выбито четыре зуба и разрыв перепонки.

Гео на днях выписали из больницы. Сегодня он находится на матче.