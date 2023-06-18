«Столько фишек, как в «Титане» у них не раскладывают». Бирюк сравнил тренировки в 2Drots и в «Титане»

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Кирилл Бирюков сравнил тренировки в 2Drots и в «Титане».

«Столько фишек, как в «Титане» у них не раскладывают. Гораздо меньше упражнений. У них, видимо, другой подход, другая школа. Они нащупали это.

На первую тренировку мы опаздывали вместе с Виталиком Комисовым. Думали, сейчас будет пихач, вот это все. Викторыч любит, наверное, это. Думал, приду. Уже минут 40 сидит Крап, чтобы не опоздать. А это все мулька. И он уже давно опаздывает, я так понимаю. А на первой моей тренировке его вообще не было.

У них есть четкое время сбора, и на сбор люди опаздывают. На начало тренировки опоздал Гудай. Ему сказали штраф, но он не такой, как в «Титане».

Еще я понял, что там люди крепко спят. Они просыпаются как-будто в 11. Они все помятые. кто-то опаздывает из-за того, что проспал. У них другой режим. Наверное. Не знаю», – рассказал Кирилл.

Напомним, что Бирюк перешел в 2Drots на правах аренды на период BetBoom МКС 2022.

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