Генсек РФС Митрофанов: «В Кубке России будет 2 финалиста Медиалиги и команда, которая получит уайлд-кард от РФС»
Максим Митрофанов рассказал, какие медиафутбольные клубы попадут в Фонбет Кубок России.
«Если лига соответствует регламенту Кубка, то РФС эту лигу признает на одном уровне со статусом команд третьего дивизиона. В Кубке будет 2 финалиста Медиалиги и команда, которая получит уайлд-кард от РФС.
МКС не считается турниром, который признает РФС», – заявил Митрофанов.
Кто проталкивает Медиалигу, что это такое? Зачем болельщиком всё это, если оно нужно некоторым шустрым ребятам для желания денег. С Кубком позорились последний год, похоронив навсегда спортивный принцип, а теперь и вовсе убьют, жентв на Медиалиге !
Ни в одной стране нет такого дерьма, которое бы наши дельцы не воспроизвели.!
Но этого мало- они пошли дальше!
Зачем такой Кубок, зачем всё это? Что тут от спорта, что?
Идите все на ###- вот такое итоговое резюме будет в конце- концов от болельщиков.