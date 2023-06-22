Генсек РФС Митрофанов: «В Кубке России будет 2 финалиста Медиалиги и команда, которая получит уайлд-кард от РФС»

Максим Митрофанов рассказал, какие медиафутбольные клубы попадут в Фонбет Кубок России.

«Если лига соответствует регламенту Кубка, то РФС эту лигу признает на одном уровне со статусом команд третьего дивизиона. В Кубке будет 2 финалиста Медиалиги и команда, которая получит уайлд-кард от РФС.

МКС не считается турниром, который признает РФС», – заявил Митрофанов.