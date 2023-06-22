Генсек РФС Митрофанов: «В Кубке России будет 2 финалиста Медиалиги и команда, которая получит уайлд-кард от РФС»

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Максим Митрофанов Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Медиафутбол

Максим Митрофанов рассказал, какие медиафутбольные клубы попадут в Фонбет Кубок России.

«Если лига соответствует регламенту Кубка, то РФС эту лигу признает на одном уровне со статусом команд третьего дивизиона. В Кубке будет 2 финалиста Медиалиги и команда, которая получит уайлд-кард от РФС.

МКС не считается турниром, который признает РФС», – заявил Митрофанов.

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6 комментариев

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Альтависта
Команде Мостового дайте место, хоть увидим его тренером на проф.уровне. xD
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therealgreenman
А уайлд-кард по каким критериям даётся? Или за какие заслуги?
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Геннадий Тёкин
Наш цех победил на первенстве завода, нам предоставят место в кубке?)
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artem saribekyan
Из Кубка России сделают ,в конце-концов , то, отчего клубы будут избавляться.
Кто проталкивает Медиалигу, что это такое? Зачем болельщиком всё это, если оно нужно некоторым шустрым ребятам для желания денег. С Кубком позорились последний год, похоронив навсегда спортивный принцип, а теперь и вовсе убьют, жентв на Медиалиге !
Ни в одной стране нет такого дерьма, которое бы наши дельцы не воспроизвели.!
Но этого мало- они пошли дальше!
Зачем такой Кубок, зачем всё это? Что тут от спорта, что?
Идите все на ###- вот такое итоговое резюме будет в конце- концов от болельщиков.
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