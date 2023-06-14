«Наша задача – учиться у медиафутбола работать с молодой аудиторией». Коммерческий директор «Динамо» о сотрудничестве с МКС

Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Спорт-Экспресс Московский Кубок Селебрити Медиафутбол

В «Динамо» отметили важность сотрудничества с медиафутбольным турниром BetBoom МКС.

«Наша задача – привнести наши технологии и умения, научиться у медиафутбола работать в медиа, с молодой аудиторией. Это продолжение сотрудничества большого футбола с медийным, который тоже большой с точки зрения цифр.

Партнерство с Tecno – очень классный кейс, потому что это международная компания. Ведем переговоры сразу с несколькими партнерами. Привлечение такой значимой компании для остальных тоже является неким сигналом, что МКС может быть маркетингово интересен как платформа», – рассказал коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин.

Московский клуб является одним из организаторов Московского Кубка Селебрити в этом году.

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7 комментариев

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s4rpws7vyc
С аудиторией мы норм работаем)) пора на поле научиться работать, тогда аудитория и так сама пойдет
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Андрей Андреев
Ответ За Валенсию с 1999
Дно тянется к дну. Логично
Не фану Валенсии писать о дне
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Аннигиляторная Пушка
Ответ s4rpws7vyc
С аудиторией мы норм работаем)) пора на поле научиться работать, тогда аудитория и так сама пойдет
Святая правда. При Шварце так и было, сейчас ходят все еще по инерции того сезона, как мне кажется.
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