«Наша задача – учиться у медиафутбола работать с молодой аудиторией». Коммерческий директор «Динамо» о сотрудничестве с МКС

В «Динамо» отметили важность сотрудничества с медиафутбольным турниром BetBoom МКС.

«Наша задача – привнести наши технологии и умения, научиться у медиафутбола работать в медиа, с молодой аудиторией. Это продолжение сотрудничества большого футбола с медийным, который тоже большой с точки зрения цифр.



Партнерство с Tecno – очень классный кейс, потому что это международная компания. Ведем переговоры сразу с несколькими партнерами. Привлечение такой значимой компании для остальных тоже является неким сигналом, что может быть маркетингово интересен как платформа», – рассказал коммерческий директор « » Дмитрий Манкин.

Московский клуб является одним из организаторов Московского Кубка Селебрити в этом году.