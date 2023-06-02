«Динамо» об участии Овечкина в футбольном матче: «Это должен согласовать новый тренер. И надо понимать график Александра – на носу будет сезон НХЛ»
Футбольное «Динамо» высказалось о возможной игре Александра Овечкина за клуб.
«Матч «Динамо» – «Амкал» с участием Александра Овечкина, стал событием огромного масштаба.
Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на BetBoom – Московский кубок селебрити (МКС) в команде звездных болельщиков «Динамо» и рады будем видеть его на матчах турнира.
О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав «Динамо» против победителя BetBoom – МКС-2023, говорить преждевременно.
Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер [«Динамо»], а во-вторых, на носу будет сезон НХЛ, и надо понимать график Александра», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В прошлом году Овечкин участвовал в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0). Хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен.
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Я думаю будет правильно, если он возьмёт кого-нибудь (Дзюба например) и поедет в зону СВО! Поддержать своих личным примером, или поедет в Донецк или Луганск и вместе с Дзюбой проведут мастер_класс среди детей.. Донецкие или Луганские дети бы на всю жизнь это запомнили.. Может кто-нибудь из них в дальнейшем стал бы футболистом или хоккеистом..
Как создателю ПутинТим пора проявить активность, а то народ не поймет..
В том году не смог, не получилось.. Но в этом то году найдет я надеюсь время..