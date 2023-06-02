«Динамо» об участии Овечкина в футбольном матче: «Это должен согласовать новый тренер. И надо понимать график Александра – на носу будет сезон НХЛ»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ товарищеские матчи ТАСС Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Хоккей

Футбольное «Динамо» высказалось о возможной игре Александра Овечкина за клуб.

«Матч «Динамо» – «Амкал» с участием Александра Овечкина, стал событием огромного масштаба.

Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на BetBoom – Московский кубок селебрити (МКС) в команде звездных болельщиков «Динамо» и рады будем видеть его на матчах турнира.

О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав «Динамо» против победителя BetBoom – МКС-2023, говорить преждевременно.

Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер [«Динамо»], а во-вторых, на носу будет сезон НХЛ, и надо понимать график Александра», – говорится в сообщении пресс-службы клуба. 

В прошлом году Овечкин участвовал в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0). Хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Овечкину будет не до футбола и развлекух этим летом..

Я думаю будет правильно, если он возьмёт кого-нибудь (Дзюба например) и поедет в зону СВО! Поддержать своих личным примером, или поедет в Донецк или Луганск и вместе с Дзюбой проведут мастер_класс среди детей.. Донецкие или Луганские дети бы на всю жизнь это запомнили.. Может кто-нибудь из них в дальнейшем стал бы футболистом или хоккеистом..

Как создателю ПутинТим пора проявить активность, а то народ не поймет..

В том году не смог, не получилось.. Но в этом то году найдет я надеюсь время..
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Ну тайм сгоняет, пару штук забьёт!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий