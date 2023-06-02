«Динамо» об участии Овечкина в футбольном матче: «Это должен согласовать новый тренер. И надо понимать график Александра – на носу будет сезон НХЛ»

Футбольное «Динамо» высказалось о возможной игре Александра Овечкина за клуб.

«Матч «Динамо» – «Амкал» с участием , стал событием огромного масштаба.

Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на BetBoom – Московский кубок селебрити (МКС) в команде звездных болельщиков «Динамо» и рады будем видеть его на матчах турнира.

О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав «Динамо» против победителя BetBoom – МКС-2023, говорить преждевременно.

Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер [« »], а во-вторых, на носу будет сезон , и надо понимать график Александра», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошлом году Овечкин участвовал в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0). Хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен.

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