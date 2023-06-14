Два клуба РПЛ могут сыграть со сборной Медиалиги на летнем турнире

Глава Winline Медиалиги рассказал о планах провести турнир с участием клубов Мир РПЛ.

«На конец июня – начало июля планируется турнир с участием сборной , двух команд из РПЛ и четвертого коллектива.

Две команды РПЛ уже дали точное согласие, одна из них пригласила нас. Это не московские команды.

Пока что вероятность проведения 50 на 50. У нас есть предложение, все упирается в сроки.

Этот турнир должен быть подготовительным для команд РПЛ к старту чемпионата. Мы бы хотели как сборная принять в нем участие.

Как только мы поймем сроки, мы обязательно анонсируем этот турнир», – отметил .

У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)