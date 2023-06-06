Президент Медиалиги Осипов: «Если бы болельщики обратили внимание, что мы уже давно с неким Fan ID, то не было бы такой радикальной позиции»

Глава Winline МФЛ Николай Осипов высказался о фанатах после матча на «Открытие Банк Арене».

– Пока РПЛ с Fan ID, Медиалига – один из немногих выходов для активных болельщиков.

– Медиалига – уникальная площадка, на которой вообще реализуется много историй, нетипичных для футбола и спорта. Надеюсь, глядя за тем, что происходит здесь, и у ребят здесь, и у спортивных появится смысл начать диалог, чтобы футбол вернулся в прежний вид, пусть и с необходимым обеспечением безопасности.

– На матче был Глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев. Не говорили ему об этом?

– Не спрашивал у него отношение к увиденному здесь. Но нам приятно внимание столь высокопоставленных представителей власти. Это подтверждает, что человек неравнодушен к работе и комитету, которым руководит. Кажется, чем больше людей видит происходящее здесь, тем ближе мы к универсальной формуле роста внимания к спорту в стране в целом.

– Что вы имеете в виду под универсальной формулой?

– Когда аудитория слышит руководство и власти, а они прислушиваются к аудитории.

– Вы скорее про демократию, чем про «формулу внимания к спорту».

– Когда народ слышит власть, а власть – народ, это универсальная формула счастливой жизни в стране в целом. Я за это. Хочу, чтобы в нашей стране жилось хорошо, а спорт процветал и радовал аудиторию. Ничто другое не заряжает так положительными эмоциями.

– Fan ID разве не пример того отсутствия контакта, в которой стороны не слышат друг друга?

– Мое восприятие в том, что это история про понимание. У каждого есть «Госуслуги», пластиковые карты, у каждого второго – биометрический паспорт. Мы все давно уже столкнулись с Fan ID в том или ином виде. Это вопрос принятия. Если бы история c Fan ID была бы чуть по-другому преподнесена с точки зрения пиара, то никто бы этого даже не заметил. И бойкота бы не было. Если бы болельщики обратили внимание, что мы уже давно с неким Fan ID, то не было бы, может, и такой радикальной позиции, как сейчас. Я за то, чтобы каждый понимал, что принимает и или бойкотирует.

– Сейчас не понимают?

– Есть ощущение, что можно было бы и объяснить доходчиво и понятно. Не говорю, что я супер красноречив, но озвученные мной доводы вполне уместны, чтобы не воспринимать Fan ID как нечто, что ограничивает в любви к футболу.

– Олег Романцев сказал, что покажет Юрий Гаврилову видео и скажет, что большой футбол еще есть.

– Для меня Олег Иванович – живая легенда. Люди пришли сюда не за Хакимом Зиешем и Квинси Промесом. Они пришли за Романцевым. Романцев и Гаврилов – те люди, которые сделали «Спартак» великим, таким, о котором говорят и слагают легенды. Не прислушиваться не нему не могу. Это приятно слышать. Мы стараемся делать то, что было бы приятно зрителям, – сказал Осипов в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.