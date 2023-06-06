Президент Медиалиги Осипов: «Мы получили спартаковское дерби. Это то, что заставляет радоваться»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Квинси Промес Хаким Зиеш Winline Медиалига Бей Беги Николай Осипов Народная Команда Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался после матча на «Открытие Банк Арене».

– Мы не получили «Амкал» – 2Drots, но получили спартаковское дерби. Это то, что заставляет радоваться. Такого раньше не было.
Мне очень нравится атмосфера [матча «Народная команда» – «Бей Беги»]. Как и людям, которые сюда пришли и смотрят нас в онлайне. Для матчей этих двух команд 25 тысяч зрителей в онлайне – большое достижение. Утром перед матчем было продано 11 800 билетов.

– Это рекорд Медиалиги?

– Если будет 11 тысяч, то это рекорд матчей медийных команд между собой. Но думаю, это не рекорд сезона. Есть уверенность, что матчи четвертьфиналов в Нижнем Новгороде соберут около 20 тысяч.

– Как сюда попали Зиеш и Промес?

– Это инициатива «Бей Беги». Ребята стараются сделать праздник.

– Вы сами с Зиешем и Промесом пообщались?

– Нет. Ребята заняты, они радуют маленьких болельщиков футбола автографами и фотографиями. Фото с ребенком дороже моего общения с ребятами.

– А вы не хотите автограф Зиеша?

– Есть люди, которым он нужнее. Мы все делаем для людей и детей, в частности. Готов поменять свои 10-15 минут с ними на 30 автографов для детишек.

– Полная трибуна фанатов «Спартака». Как вам?

– Это не может не нравиться. Те кричалки и шум, который стоит во время записи интервью, подтверждают… Ложи и абонементы работали, люди, которые болеют за «Спартак», говорят, что два года не слышали такой атмосферы. У меня масса друзей, болеющих за «Спартак» давно. Они пришли специально, чтобы окунуться в атмосферу старого «Спартака», – сказал Осипов в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Грамотная политика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий