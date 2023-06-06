Президент Медиалиги Осипов: «Мы получили спартаковское дерби. Это то, что заставляет радоваться»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался после матча на «Открытие Банк Арене».

– Мы не получили «Амкал» – 2Drots, но получили спартаковское дерби. Это то, что заставляет радоваться. Такого раньше не было.

Мне очень нравится атмосфера [матча «Народная команда» – «Бей Беги»]. Как и людям, которые сюда пришли и смотрят нас в онлайне. Для матчей этих двух команд 25 тысяч зрителей в онлайне – большое достижение. Утром перед матчем было продано 11 800 билетов.

– Это рекорд Медиалиги?

– Если будет 11 тысяч, то это рекорд матчей медийных команд между собой. Но думаю, это не рекорд сезона. Есть уверенность, что матчи четвертьфиналов в Нижнем Новгороде соберут около 20 тысяч.

– Как сюда попали Зиеш и Промес?

– Это инициатива «Бей Беги». Ребята стараются сделать праздник.

– Вы сами с Зиешем и Промесом пообщались?

– Нет. Ребята заняты, они радуют маленьких болельщиков футбола автографами и фотографиями. Фото с ребенком дороже моего общения с ребятами.

– А вы не хотите автограф Зиеша?

– Есть люди, которым он нужнее. Мы все делаем для людей и детей, в частности. Готов поменять свои 10-15 минут с ними на 30 автографов для детишек.

– Полная трибуна фанатов «Спартака». Как вам?

– Это не может не нравиться. Те кричалки и шум, который стоит во время записи интервью, подтверждают… Ложи и абонементы работали, люди, которые болеют за «Спартак», говорят, что два года не слышали такой атмосферы. У меня масса друзей, болеющих за «Спартак» давно. Они пришли специально, чтобы окунуться в атмосферу старого «Спартака», – сказал Осипов в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.