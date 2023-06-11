Кутуз после 1-го тайма с «Родиной Медиа»: «Мы вышли ноль ##### и по игре, и по поддержке. Поедем домой на ###»
Кутуз недоволен игрой «Титана» в матче с «Родиной Медиа» в Winline Медиалиге.
Нападающий был крайне зол и кричал в раздевалке после первого тайма.
«Все рот заткнули, так и мы играем #####. Вы видели, как «Родина» играет, сука? У них 100 человек, #####. Запасной, сын приехал, дед приехал – все орут, все поддерживают друг друга.
Мы вышли ноль ##### и по игре, и по поддержке. Поедем домой на ###. Будем смотреть и МКС, и МФЛ по телевизору #####!» – недовольно кричал нападающий «Титана».
«Родина Медиа» разгромила «Титан» (3:0) в стыковом матче Медиалиги и вышла в четвертьфинал.
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