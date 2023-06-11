«Родина Медиа» играет с «Титаном» в первом матче игрового дня Winline Медиалиги
«Родина Медиа» и «Титан» играют в стадии уайлд-кард Winline Медиалиги.
«Родина Медиа» заняла 3-е место группы D, «Титан» – 2-е место группы C.
Победитель пары сыграет в четвертьфинале МФЛ-3 с GOATS.
11 июня, воскресенье
«Родина Медиа» – «Титан»
«Родина Медиа» (основной состав): Сухоносов, Гас, Вятыч, Пустовит, Дядя Степа, Газданов, Арагон, Алекс, Тарасов, Оленченко, Пича.
«Титан» (основной состав): Лукичев, Пискунов, Шуст, Лушников, Шамиль, Гендузи, Биря, Гама, Комис, Харламов, Кутуз.
Комментарии