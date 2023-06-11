Текила о победе над «Титаном»: «У нас была сложная группа. Хорошо, что последний матч был с «Сахалинцем», мы наращивали обороты»
Текила высказался после разгромной победы над «Титаном» в Winline Медиалиге.
«У нас была самая сложная группа, игры 2Drots и FC Bus это показали. Хорошо, что последний матч был с «Сахалинцем», мы наращивали обороты. Знали, как играть против «Титана». Придумали много классных идей.
Сегодня все, что можно было, реализовали, на самом деле, могли даже четвертый забивать.
С кем хочу дальше сыграть? Вообще об этом не думаю. В прошлом году прогнозировал, но сейчас мне без разницы с кем. Дальше играем с «Броуками» на МКС, потом 1/4 финала МФЛ-3 – с GOATS. Будем готовиться, для нас это матч года», – сказал президент «Родины Медиа».
«Родина Медиа» разгромила «Титан» (3:0) в первом матче игрового дня Медиалиги.
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