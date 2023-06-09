«Ноль рублей я просил за участие на МКС». Кутуз о возвращении в 2Drots на турнир

Теги Московский Кубок Селебрити 2Drots ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Никита «Персона года» Панасюк возможные трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кутуз прокомментировал слова Некита о том, что Сергей не перешел в 2Drots из-за денег.

Ранее Некит в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого сказал, что переход сорвался из-за разногласий в условиях и деньгах.

«Очень непонятное и невнятное высказывание Некита про несостоявшийся переход…

0 рублей я просил за участие на МКС. Мои просьбы заключались в другом, в чем и не сошлись.

Оправдываться не собираюсь, но многие из вас полные ########, которые пишут, не разобравшись в ситуации», – написал нападающий «Титана». 

«Влажный футбол» сообщил, что разногласия Кутуза и 2Drots были в сумме, которую Кутуз должен платить игрокам за съемки. Сергей предложил боссам 2D вариант, при котором он может бесплатно звать игроков к себе на канал, но предложение было отклонено. Зарплаты и премиальные за матчи на BetBoom МКС-2023 Кутуз не просил. Он был готов играть бесплатно.

Напомним, чтобы пригласить футболиста 2D к себе на канал, Кутуз должен заплатить 30+30 тысяч.

Кутуз переходит в аренду в ФК «10» на МКС-2023

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