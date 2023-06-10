Кирилл Бирюков перешел в аренду в 2Drots на время BetBoom МКС-2023

Теги Виталий Комисов Кирилл Бирюков Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кирилл Бирюков перешел из «Титана» в 2Drots на правах аренды.

Ранее хавбек перешел в «Титан» из «Родины Медиа» в марте 2023 года. Кирилл мог присоединиться к «Амкалу» на время BetBoom МКС-2023, но трансфер не состоялся, т.к. команда Германа рассматривала игрока для полноценного подписания, а не аренды.

По информации телеграм-канала «Влажный Футбол | СМИ» еще один хавбек «Титана» Комис может присоединиться к «самураям» на правах аренды.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий