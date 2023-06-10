Кирилл Бирюков перешел в аренду в 2Drots на время BetBoom МКС-2023

Кирилл Бирюков перешел из «Титана» в 2Drots на правах аренды.

Ранее хавбек перешел в «Титан» из «Родины Медиа» в марте 2023 года. Кирилл мог присоединиться к «Амкалу» на время BetBoom МКС-2023, но трансфер не состоялся, т.к. команда Германа рассматривала игрока для полноценного подписания, а не аренды.

По информации телеграм-канала «Влажный Футбол | СМИ» еще один хавбек «Титана» Комис может присоединиться к «самураям» на правах аренды.