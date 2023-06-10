Райзен: «Как можно так легко отдавать своих игроков в аренды? Ноль лояльности в индустрии»
Райзен высказался о большом количестве аренд перед BetBoom МКС-2023.
«В медиафутболе есть 3 команды, все остальные – придатки. Как можно так легко отдавать своих игроков в аренды? В душе не понимаю.
У нас как на миксах в КС: тупо пул людей распикивается в рандомные команды, играют игру или турнир, потом по новой запускается стадия пиков игроков.
Ноль лояльности в индустрии, сничи олл эраунд», – написал президент «БроукБойз».
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