Егоров о Текиле: «Профессиональный лжец. Обманул музыку, обманет и медиафутбол»

Дмитрий Егоров и Александр Тарасов поспорили на жеребьевке BetBoom МКС-2023.

Текила: «Дим, ты готов выйти на поле?»

Егоров: «Давай так: если будет пенальти, у вас бьешь ты, а у нас я»

Текила: «Дим, когда мы последний раз спорили, вы слились. Вместо 22 деревьев посадили 2 подсолнуха, а нас даже не позвали»

Егоров: «Профессиональный лжец. Обманул музыку, обманет и медиафутбол»

Текила: «Скажи всем своим пацанам готовиться к нашему матчу, потому что в МФЛ вы точно проиграете».

2Drots сыграют с ФК «10», «Амкал» – с FC Bus в 1-м раунде BetBoom МКС-2023