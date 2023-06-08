Стадион «Нижний Новгород» примет два матча 1/4 финала Медиалиги с участием 2Drots и «Сахалинца» Литвина
2Drots сыграют в Нижнем Новгороде в 1/4 финала Winline Медиалиги.
Чемпион МФЛ встретится с победителем пары ФК «10» – «Народная Команда». Игра пройдет 17 июня на стадионе ЧМ-2018.
В этот же день на стадионе «Нижний Новгород» «Сахалинец» Михаила Литвина сыграет с победителем пары «Бей Беги» – «Матч ТВ».
Две оставшиеся четвертьфинальные игры Медиалиги пройдут на стадионе в Одинцове 18 июня.
В мае в Нижнем Новгороде прошли матчи групповой стадии МФЛ «БроукБойз» – «Сахалинец» (1:0) и «Родина Медиа» – «Амкал» (0:0).
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