Стадион «Нижний Новгород» примет два матча 1/4 финала Медиалиги с участием 2Drots и «Сахалинца» Литвина

2Drots сыграют в Нижнем Новгороде в 1/4 финала Winline Медиалиги.

Чемпион МФЛ встретится с победителем пары ФК «10» – «Народная Команда». Игра пройдет 17 июня на стадионе ЧМ-2018.

В этот же день на стадионе «Нижний Новгород» «Сахалинец» Михаила Литвина сыграет с победителем пары «Бей Беги» – «Матч ТВ».

Две оставшиеся четвертьфинальные игры Медиалиги пройдут на стадионе в Одинцове 18 июня.

В мае в Нижнем Новгороде прошли матчи групповой стадии МФЛ «БроукБойз» – «Сахалинец» (1:0) и «Родина Медиа» – «Амкал» (0:0).