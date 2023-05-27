«Броуки» и «Сахалинец» сыграют в Медиалиге в Нижнем Новгороде

«БроукБойз» и «Сахалинец» сыграют в 5-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

Перед матчем «Броуки» вторые в группе C – 11 очков.

У «Сахалинца» дела аналогичны – второе место в группе A и 9 очков.

27 мая, суббота

«БроукБойз» – «Сахалинец» – 18:00

Примечание: время начала матча – московское

Матч пройдет в Нижнем Новгороде, на стадионе «Нижний Новгород».

Расписание тура