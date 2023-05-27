«Броуки» и «Сахалинец» сыграют в Медиалиге в Нижнем Новгороде
«БроукБойз» и «Сахалинец» сыграют в 5-м туре Winline Медиалиги.
С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.
Перед матчем «Броуки» вторые в группе C – 11 очков.
У «Сахалинца» дела аналогичны – второе место в группе A и 9 очков.
27 мая, суббота
«БроукБойз» – «Сахалинец» – 18:00
Примечание: время начала матча – московское
Матч пройдет в Нижнем Новгороде, на стадионе «Нижний Новгород».
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