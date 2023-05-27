«Амкал» сыграет с «Родиной Медиа» в Нижнем Новгороде

Теги Стадион Нижний Новгород Амкал Winline Медиалига Родина Медиа результаты Медиафутбол

«Амкал» и «Родина Медиа» сыграют в 5-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

Перед матчем «Амкал» третий в группе B – 6 очков.

У «Родина Медиа» дела аналогичны – третье место в группе D и 7 очков.

27 мая, суббота

«Амкал» – «Родина Медиа» – 21:00

Примечание: время начала матча – московское

Матч пройдет в Нижнем Новгороде, на стадионе «Нижний Новгород».

Расписание тура

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