Смолов о матче с «Амкалом»: «В «Фейеноорде» первый матч предсезонки играют против болельщиков»

Федор Смолов считает, что нет ничего страшного в матчах с медийными клубами .

– Как ты относишься к таким матчам как «Динамо» – «Амкал»? Я с точки зрения футболиста «Динамо» не очень понимал эти матчи.

– Я тоже не понимал эти матчи. С точки зрения привлечения людей и шоу, раз это работает я к этой акции клуба отношусь окей.

Приезжает Ови, мы посидели, поговорили, мне по кайфу было ему отдать пас, чтобы он забил. Я вижу, что он искренне радуется, ему это в удовольствие – это прикольно. Собрались дети, пришли посмотреть на игру, им нравится – я только за.

С точки зрения – играть в серьез с ребятами из Медиалиги. Это не про то, что я не считаю их футболистами, что их я не уважаю. Наверное, с точки зрения, что потенциально ты можешь получить травму или повреждение – мне это не нужно.

Но сыграть в формате без единоборств, уважительно друг к другу – почему нет? В «Фейеноорде» первый матч предсезонки играют против болельщиков. Ничего такого в этом нет, – рассказал форвард «Динамо».

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