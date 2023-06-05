Радимов – «Динамо»: «Забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Амкал Федор Маслов Winline Медиалига Медиафутбол

Владислав Радимов предложил «Динамо» заменить Игоря Лещука на голкипера «Амкала» Федоса.

«Динамо» и Лещук в очередной раз в моем антирейтинге, но иначе оценить их просто невозможно.

Лещук харахорился после игры с разобранным «Торпедо», а потом в двух матчах запустил 7 мячей – проходной двор!

Ну, и первый пропущенный мяч с «Оренубургом» – таких ошибок даже в Медиалиге не делают.

«Динамо», забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас!» – написал бывший полузащитник «Зенита» Радимов.

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6 комментариев

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Evgeny Trifonov
Даже Станислав Черкесов, если встанет в ворота, будет не хуже нынешнего Лещука
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Андрей Кобранов
Влад прав , с Лещуком и Шуниным пора прощаться . , не выручают оба от слова совсем …
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TheSportNik
Лещук фактически выбил Зенит из Кубка, так что Владик твоя агрессия против него понятна, но мозги включай иногда, а то таки и просидишь на Матч ТВ с тупыми Геничами и Черданцевыми, тренером не позовут даже в Амкал Радимова, дураки и там не нужны.
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justbored
Владик, как-нибудь без тебя разберёмся.
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Спартак Уокер
Да у Динамо сейчас в команде не кто не тащит
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Spartakus1984
Так и Кержаков не лучше Лещука,почему Радимов не дает советы зениту, кого забрать?
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