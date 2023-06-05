Радимов – «Динамо»: «Забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас»

Владислав Радимов предложил «Динамо» заменить Игоря Лещука на голкипера «Амкала» Федоса.

« » и в очередной раз в моем антирейтинге, но иначе оценить их просто невозможно.

Лещук харахорился после игры с разобранным «Торпедо», а потом в двух матчах запустил 7 мячей – проходной двор!

Ну, и первый пропущенный мяч с «Оренубургом» – таких ошибок даже в не делают.

«Динамо», забирайте Федоса из « », он не хуже Лещука сейчас!» – написал бывший полузащитник «Зенита» .