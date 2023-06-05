Радимов – «Динамо»: «Забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас»
Владислав Радимов предложил «Динамо» заменить Игоря Лещука на голкипера «Амкала» Федоса.
«Динамо» и Лещук в очередной раз в моем антирейтинге, но иначе оценить их просто невозможно.
Лещук харахорился после игры с разобранным «Торпедо», а потом в двух матчах запустил 7 мячей – проходной двор!
Ну, и первый пропущенный мяч с «Оренубургом» – таких ошибок даже в Медиалиге не делают.
«Динамо», забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас!» – написал бывший полузащитник «Зенита» Радимов.
6 комментариев