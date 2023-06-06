«Спартак» заработал 1,3 миллиона рублей с продажи билетов на матч «Народная команда» – «Бей Беги»

Теги Спартак Открытие Банк Арена деньги Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

«Спартак» заработал 1,3 миллиона рублей с продажи билетов на матч Winline Медиалиги.

На стадионе «Спартака» собралось больше средней посещаемости красно-белых весной в РПЛ (9449 человек).

За 11 800 билетов (столько реализовали утром перед матчем) «Спартак» заработал 1,3 миллиона рублей. Все деньги пойдут на благотворительность.

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7 комментариев

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wadwill13
Спартак ничего не заработал. обслуживание матча на стадионе- это лям за матч. подготовка, стрижка и просее- траты куда больше чем лям триста.
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Михаил1970
Ответ Беременный малыш
Почти. От 100 до 300.
За 300 в вип-ложе с фунфыриками
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Andy Tucker
билеты по 100-150 р что ли?
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Фарид Харисов
народная команда бей беги — звучит как олицетворение Спартака в весенний отрезок :)
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Ильдар Фарукшин
Хорошо ❤️
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savik-A.M.
20 000 баксов , для Спартака это же смешно
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Беременный малыш
Ответ Andy Tucker
билеты по 100-150 р что ли?
Почти. От 100 до 300.
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