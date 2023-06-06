«Спартак» заработал 1,3 миллиона рублей с продажи билетов на матч «Народная команда» – «Бей Беги»

«Спартак» заработал 1,3 миллиона рублей с продажи билетов на матч Winline Медиалиги.

На стадионе «Спартака» собралось больше средней посещаемости красно-белых весной в РПЛ (9449 человек).

За 11 800 билетов (столько реализовали утром перед матчем) «Спартак» заработал 1,3 миллиона рублей. Все деньги пойдут на благотворительность.

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