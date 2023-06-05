Промес о своей медиафутбольной команде: «Может, в будущем. Только если вместе с Зиешем, ха-ха!»

Квинси Промес подумает над созданием собственной медиафутбольной команды.

– Создашь свою медиакоманду?

– Может, в будущем. Только если вместе с , ха-ха!

Думаю, люди недооценивают эту лигу, но МФЛ — очень крутая лига! Я впечатлен», – сказал полузащитник «Спартака».

Зиешу подарили футболку «Спартака». Хавбек «Челси» пришел на «Открытие Банк Арену» на матч Медиалиги

Момент дня. Зиеш и Промес на «Открытие Арене» прониклись Медиалигой