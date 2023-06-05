Промес о своей медиафутбольной команде: «Может, в будущем. Только если вместе с Зиешем, ха-ха!»
Квинси Промес подумает над созданием собственной медиафутбольной команды.
– Создашь свою медиакоманду?
– Может, в будущем. Только если вместе с Зиешем, ха-ха!
Думаю, люди недооценивают эту лигу, но МФЛ — очень крутая лига! Я впечатлен», – сказал полузащитник «Спартака».
Зиешу подарили футболку «Спартака». Хавбек «Челси» пришел на «Открытие Банк Арену» на матч Медиалиги
Момент дня. Зиеш и Промес на «Открытие Арене» прониклись Медиалигой
Ну а если серьезно, организаторы МФЛ как-то совсем большую глупость сделали… Как можно в таком информационном фоне этого «человека» приглашать?
В моих глазах он покушался на убийство детей и подростков, занимаясь распространением наркоты. В Китае его расстреляли бы, и правильно сделали бы.
#Спартакбезнаркоторговца #Спартакбезпромеса
Его нахождение в команде позорит честь клуба