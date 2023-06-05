Промес о своей медиафутбольной команде: «Может, в будущем. Только если вместе с Зиешем, ха-ха!»

Теги Спартак Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Открытие Банк Арена Квинси Промес Хаким Зиеш Winline Медиалига Медиафутбол

Квинси Промес подумает над созданием собственной медиафутбольной команды.

– Создашь свою медиакоманду?

– Может, в будущем. Только если вместе с Зиешем, ха-ха!

Думаю, люди недооценивают эту лигу, но МФЛ — очень крутая лига! Я впечатлен», – сказал полузащитник «Спартака».

Зиешу подарили футболку «Спартака». Хавбек «Челси» пришел на «Открытие Банк Арену» на матч Медиалиги

Момент дня. Зиеш и Промес на «Открытие Арене» прониклись Медиалигой

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23 комментария

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svft
сердце Спартака, дилер Спартака
+21
-3
+18
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Slavnov
Ответ Роберт Валанцаска
Кокаин?
вы чего прям тут торгуете?
+10
0
+10
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Peter Parker
Ответ svft
сердце Спартака, дилер Спартака
Хватит шутить уже об одном и том же, ты что зависимый? По одной и той же дорожке ходите все как один
+9
0
+9
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Олег Комисаров
Ответ Роберт Валанцаска
Кокаин?
Спасибо, не надо.
+6
0
+6
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Доктор Верховцев
Кокорин, говорят, на зоне играл в футбик.
+6
-2
+4
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Strike36
Ответ Барсик Юрана
По тебе Вагнер плачет, а ты всё о футбольчике своём
Вагнер лав?
+3
0
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Прекрасная РФПЛ будущего
Будущего нет
+2
0
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Злодей Спб
Еще больше впечатлят Промеса его будущие сокамерники :)
+4
-3
+1
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Mbest77
ФК «Торчки»? 🤔
Ну а если серьезно, организаторы МФЛ как-то совсем большую глупость сделали… Как можно в таком информационном фоне этого «человека» приглашать?
В моих глазах он покушался на убийство детей и подростков, занимаясь распространением наркоты. В Китае его расстреляли бы, и правильно сделали бы.
+3
-2
+1
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Александр Смирнов
Ответ Барсик Юрана
По тебе Вагнер плачет, а ты всё о футбольчике своём
Который композитор?
+1
0
+1
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Олег Комисаров
Ответ trick00
Остановите эту машину шуток
Юран к стыкам команду готовит, Барсику время не уделяет, вот и пакостит на ветках
+1
0
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Ramin Mamedov
только в России могут так боготворить уголовника и делать из него такого героя ..
+3
-3
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Роберт Валанцаска
Ответ Олег Комисаров
Спасибо, не надо.
🤣🤣🤣
0
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Роберт Валанцаска
Ответ Slavnov
вы чего прям тут торгуете?
Не, просто спросил🤣🤣
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Peter Parker
Ответ atomio
У этого уголовника-барыги брать какие либо вью - себя не уважать. Просто испанский стыд сплошной.
Писать комментарии о нем еще можно или тоже не стоит?
+1
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Mbest77
Ответ Mbest77
ФК «Торчки»? 🤔 Ну а если серьезно, организаторы МФЛ как-то совсем большую глупость сделали… Как можно в таком информационном фоне этого «человека» приглашать? В моих глазах он покушался на убийство детей и подростков, занимаясь распространением наркоты. В Китае его расстреляли бы, и правильно сделали бы.
Всем адекватным болельщикам Спартака предлагаю создать хэштег
#Спартакбезнаркоторговца #Спартакбезпромеса
Его нахождение в команде позорит честь клуба
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