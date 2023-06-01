Федос: «Если бы не было «Амкала», я бы выбрал ФК «10» или ФК «Деньги»

Теги Андрей Семенчук Амкал Нечай Федор Маслов Winline Медиалига ФК Деньги ФК 10 Медиафутбол

Федор Маслов рассказал, какой клуб он бы выбрал, если бы не было «Амкала».

«Если бы не было «Амкала», то мне в голову приходит ФК «10». Мне нравится вайб команды и тот контент, который пацаны делают.

Точно нравились «Деньги» в их первый год создания и МФЛ-2. «Деньги», которые есть сейчас – я все равно в глубине души за них подтапливаю, потому что это все-таки клуб Артема Нечаева в том числе. Более того, сейчас их тренер – Андрей Семенчук. Это тот человек, с которым мы вместе играли в детско-юношеском футболе.

Я бы выбирал команду скорее по вайбу», – сказал голкипер «Амкала».

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