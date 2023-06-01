Федос: «Если бы не было «Амкала», я бы выбрал ФК «10» или ФК «Деньги»

Федор Маслов рассказал, какой клуб он бы выбрал, если бы не было «Амкала».

«Если бы не было «Амкала», то мне в голову приходит ФК «10». Мне нравится вайб команды и тот контент, который пацаны делают.

Точно нравились «Деньги» в их первый год создания и МФЛ-2. «Деньги», которые есть сейчас – я все равно в глубине души за них подтапливаю, потому что это все-таки клуб Артема Нечаева в том числе. Более того, сейчас их тренер – Андрей Семенчук. Это тот человек, с которым мы вместе играли в детско-юношеском футболе.

Я бы выбирал команду скорее по вайбу», – сказал голкипер «Амкала».