Кутуз – о двух матчах Медиалиги без голов: «Мне надо один гол почувствовать, а дальше все пойдет»

Кутуз объяснил, почему не завивает в Winline Медиалиге уже 2 тура.

«Бывает такое. Наверное, какой-то спад. Всегда есть взлеты, есть падения. Наверное, сейчас я оказался в таком психологическом состоянии. Немножко беспокоит травма, но я на это не грешу. Есть в голове, что болит нога. Ну тогда не выходи, как говорится. Но я выхожу.

Есть моменты, команда подбадривает. Я знаю, что мне надо один гол почувствовать, а дальше все пойдет. Постараюсь в следующем матче быть готовым на 100%, забить и помочь команде», – рассказал форвард «Титана» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

В 5-м туре Медиалиги «Титан» сыграл вничью с «Дружиной» (0:0).