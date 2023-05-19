Игрок года в медиафутболе Кутуз по-прежнему работает водителем: «Продумываю ходы не на завтра-послезавтра, а на годы вперед»

Теги Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Нападающий «Титана» Кутуз совмещает футбол с работой водителем.

«Водителем я продолжаю работать. Все-таки я человек, наверное, уже взрослый. Продумываю ходы не на завтра-послезавтра, а на годы вперед.

Да, сейчас все идет неплохо, но мало ли что может случиться завтра. И я могу остаться без всего этого, а на работе у меня стабильность, все схвачено и к тому же деньги, на которые можно жить. К тому же я могу сейчас совмещать.

Подстраиваю график под медийную активность, а когда необходимо, я просто доплачиваю людям, которые выходят на смену за меня. У нас есть машина, на которой работаем я и мой сменщик. Компании главное, чтобы машина вышла на работу, а кто будет за рулем – не суть.

Я сменщика прошу, он за меня выходит, и все вроде остаются довольны. Подшучиваю, что у него уже самая большая зарплата в компании», – сказал нападающий «Титана».

Кутуз был признан лучшим медиафутболистом России в 2022 году.

«Утром начальник сказал: какой футбол, давай на работу». Монолог главного героя 2Drots, он водитель

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Attack Sir
Без понятия, кто такой Кутуз, за медиафутболом не слежу, но не могу не отметить, что это очень адекватный и здравый подход с его стороны. В самом деле, всем ведь хорошо: у компании есть водитель, у футболиста есть запасной аэродром, так сказать, у сменщика — хорошо оплачиваемые сверхурочные)
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Михо
Вот именно так и игроки РПЛ должны жить
С чего бы?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
los merengues
Ответ Михо
Вот именно так и игроки РПЛ должны жить
Можно их всех посадить и выпускать из клетки на матчи только. Ещё есть гениальные идеи?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ los merengues
Можно их всех посадить и выпускать из клетки на матчи только. Ещё есть гениальные идеи?
К чему такие крайности? Но вы правда считаете их зарплаты и уровень жизни соответствующими их мастерству? Мы их уровень видели в еврокубках, когда там играли, так это лучшие там играли, а зп средняя в РПЛ - 800 тр в месяц! Это нормально?
https://www.sports.ru/football/1100324574-top-10-igrokov-rpl-poluchayut-2-3-mln-evro-v-god-srednyaya-zarplata-v-.html?sl=1
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
ДетЯм — мороженое, его бабе — цветы! Смотри не перепутай, Кутузов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий