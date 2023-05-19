Игрок года в медиафутболе Кутуз по-прежнему работает водителем: «Продумываю ходы не на завтра-послезавтра, а на годы вперед»
Нападающий «Титана» Кутуз совмещает футбол с работой водителем.
«Водителем я продолжаю работать. Все-таки я человек, наверное, уже взрослый. Продумываю ходы не на завтра-послезавтра, а на годы вперед.
Да, сейчас все идет неплохо, но мало ли что может случиться завтра. И я могу остаться без всего этого, а на работе у меня стабильность, все схвачено и к тому же деньги, на которые можно жить. К тому же я могу сейчас совмещать.
Подстраиваю график под медийную активность, а когда необходимо, я просто доплачиваю людям, которые выходят на смену за меня. У нас есть машина, на которой работаем я и мой сменщик. Компании главное, чтобы машина вышла на работу, а кто будет за рулем – не суть.
Я сменщика прошу, он за меня выходит, и все вроде остаются довольны. Подшучиваю, что у него уже самая большая зарплата в компании», – сказал нападающий «Титана».
Кутуз был признан лучшим медиафутболистом России в 2022 году.
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