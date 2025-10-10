«Китай, вообще ##### не нужен». Литвин о финале в Кубке Лиги

Михаил Литвин не понимает, почему финал WINLINE Кубка Медиалиги пройдет в Китае.

«Китай вообще ##### не нужен, вот четкое мнение.

Во-первых, туда нужно доехать. Не хочу просто бросаться словами, но для Медиалиги, не важно кто там окажется – Китай тоже не нужен.

Я считаю, Медиалига должна действовать только в выгоду себе – выгоды здесь я не вижу. Выгоды не каким-то отдельным персонам, а выгоды для развития самой Медиалиги. Какое может быть развитие, что мы поедем в Китай? Вот что там такого будет?

Вот пацанам – да, им будет прикольно: приедут, сходят в Nike, погуляют по улицам. Но вот для аудитории?» – сказал блогер-миллионник и президент медиафутбольного клуба Lit Energy .

Заключительные матчи Кубка Лиги пройдут в китайских городах Санья и Ваньнин.