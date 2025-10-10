0

«Китай, вообще ##### не нужен». Литвин о финале в Кубке Лиги

Михаил Литвин не понимает, почему финал WINLINE Кубка Медиалиги пройдет в Китае.

«Китай вообще ##### не нужен, вот четкое мнение.

Во-первых, туда нужно доехать. Не хочу просто бросаться словами, но для Медиалиги, не важно кто там окажется – Китай тоже не нужен.

Я считаю, Медиалига должна действовать только в выгоду себе – выгоды здесь я не вижу. Выгоды не каким-то отдельным персонам, а выгоды для развития самой Медиалиги. Какое может быть развитие, что мы поедем в Китай? Вот что там такого будет?

Вот пацанам – да, им будет прикольно: приедут, сходят в Nike, погуляют по улицам. Но вот для аудитории?» – сказал блогер-миллионник и президент медиафутбольного клуба Lit Energy.

Заключительные матчи Кубка Лиги пройдут в китайских городах Санья и Ваньнин.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: твич-канал Станоса
logoМихаил Литвин
logoWinline Медиалига
брань
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Литвин о Кубке Медиалиги: «Хороший результат – только выход в финал»
вчера, 19:12
«Обе желтые карточки Имаю были показаны ошибочно». Эксперты шоу VARVARы о спорных эпизодах в матче «Амкал» – Lit Energy
7 октября, 11:59
«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги – уже в 1/4!
75 октября, 09:15
Герман Эль Класико: «Ходят слухи, что если Lit Energy снова не дойдет до финальных стадий, у Литвина не будет интереса поддерживать команду»
2 октября, 16:17
Станос о результатах Lit Energy: «Неожиданно, что мы не вышли с первого места из группы»
2 октября, 14:02
Главные новости
Дмитрий Егоров: «Премки у СКА за победу над «Броуками» – по 100 тысяч»
33 минуты назад
Егоров об игре Медведева в Кубке Лиги: «Возможно, «Амкал» борется за некий админресурс, за некие возможности. У каждого свои методы ведения борьбы»
1вчера, 19:37
Литвин о Кубке Медиалиги: «Хороший результат – только выход в финал»
вчера, 19:12
«Шахри и «Амкал» не подходили друг другу. Ему следует выбирать команду исходя из игровой системы». Президент Unwanted Boys отреагировал на уход форварда
вчера, 18:03
«Амкал» объявил о подписании Кокаева
вчера, 16:08
Кузнецов о своей команде в Медиалиге: «Для этого нужен букмекер и спонсор. Я уверен, что соберу хороший тренерский штаб и футболистов»
вчера, 15:39
Шахриер об уходе из «Амкала»: «Я продолжаю свой путь в медиафутболе, никуда не ухожу»
вчера, 14:23
«Амкал» объявил об уходе Шахриера. У форварда 0 очков по «гол+пас» в этом сезоне Кубка Лиги
вчера, 13:07
«Цифровой аутизм слишком сильно залез в жизнь Пантеры, телефон надо убирать». Сослан Гатагов об экс-форварде «Ростова»
2вчера, 12:11
Дмитрий Егоров: «Некит заявил, что лига становится стерильной. Я не слышал, чтобы он говорил об этом, когда подобное было с «Броуками»
вчера, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58