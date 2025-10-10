2

Деспотович – игрок тайского «Бурирам Юнайтед». Форвард был близок к переходу в 2Drots

Джордже Деспотович перешел в «Бурирам Юнайтед» из Высшей лиги Тайланда.

«Бурирам Юнайтед» объявил о подписании 33-летнего нападающего.

Джордже Деспотович выступал за ФК «Астана», «Спартак» «Спартак» Суботица, «Рубин», тульский «Арсенал», «Оренбург» и другие клубы. Последней командой форварда стал сербский «Борац».

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в 2Drots из WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети «Бурирам Юнайтед»
