Деспотович – игрок тайского «Бурирам Юнайтед». Форвард был близок к переходу в 2Drots
Джордже Деспотович перешел в «Бурирам Юнайтед» из Высшей лиги Тайланда.
«Бурирам Юнайтед» объявил о подписании 33-летнего нападающего.
Джордже Деспотович выступал за ФК «Астана», «Спартак» «Спартак» Суботица, «Рубин», тульский «Арсенал», «Оренбург» и другие клубы. Последней командой форварда стал сербский «Борац».
Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в 2Drots из WINLINE Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети «Бурирам Юнайтед»
