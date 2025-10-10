Дмитрий Егоров: «Премки у СКА за победу над «Броуками» – по 100 тысяч»

Дмитрий Егоров назвал премиальные игрков СКА за победу над «БроукБойз».

«Премки у СКА за победу над «Броуками» – по 100 тысяч. Все надежды на Федерацию футбола городского округа Одинцова.

Если выиграем, будем стримить и собирать донаты пацанам всю неделю!» – написал президент «БроукБойз».

11 октября «БроукБойз » сыграют со СКА в полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги.