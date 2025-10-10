Дмитрий Егоров: «Премки у СКА за победу над «Броуками» – по 100 тысяч»
Дмитрий Егоров назвал премиальные игрков СКА за победу над «БроукБойз».
«Премки у СКА за победу над «Броуками» – по 100 тысяч. Все надежды на Федерацию футбола городского округа Одинцова.
Если выиграем, будем стримить и собирать донаты пацанам всю неделю!» – написал президент «БроукБойз».
11 октября «БроукБойз» сыграют со СКА в полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
