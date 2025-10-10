ФК «10» не заинтересован в Шахе: «У нас есть сильнее»

ФК «10» не планирует подписывать экс-хавбека «Амкала» Шаха.

«Десятка» опубликовала переделанную версию песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова, где объяснила, что не заинтересована в подписании Шахриера Жабборова :

«Шахриер, все тебя называли.

Шахриер, о тебе все мечтали.

Ты хорош, ты прекрасен, как фея.

Но у нас, но у нас есть сильнее».

«Амкал » объявил об уходе Жабборова. Ранее президент клуба Герман Эль Класико рассказывал об интересе к хавбеку со стороны ФК «10».

Напомним, Леонид Слуцкий называл полузащитника лучшим игроком WINLINE Медиалиги .