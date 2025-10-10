0

ФК «10» не заинтересован в Шахе: «У нас есть сильнее»

ФК «10» не планирует подписывать экс-хавбека «Амкала» Шаха.

«Десятка» опубликовала переделанную версию песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова, где объяснила, что не заинтересована в подписании Шахриера Жабборова:

«Шахриер, все тебя называли.

Шахриер, о тебе все мечтали.

Ты хорош, ты прекрасен, как фея.

Но у нас, но у нас есть сильнее».

«Амкал» объявил об уходе Жабборова. Ранее президент клуба Герман Эль Класико рассказывал об интересе к хавбеку со стороны ФК «10».

Напомним, Леонид Слуцкий называл полузащитника лучшим игроком WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoШахриер Жабборов
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoФК 10
контентный комитет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шахри и «Амкал» не подходили друг другу. Ему следует выбирать команду исходя из игровой системы». Президент Unwanted Boys отреагировал на уход форварда
вчера, 18:03
Шахриер об уходе из «Амкала»: «Я продолжаю свой путь в медиафутболе, никуда не ухожу»
вчера, 14:23
«Амкал» объявил об уходе Шахриера. У форварда 0 очков по «гол+пас» в этом сезоне Кубка Лиги
вчера, 13:07
Главные новости
Пике о Месси в Кингс Лиге: «Когда он завершит карьеру, возможно, пригласим его»
2сегодня, 17:57
Деспотович – игрок тайского «Бурирам Юнайтед». Форвард был близок к переходу в 2Drots
4сегодня, 16:02
«На фриков не хочу обращать внимание». Некит об «Амкале»
сегодня, 13:17
Сибскана о премиальных СКА: «Жирнейшие времена для лута, но как будто это предсмертная агония»
4сегодня, 12:51
Дмитрий Егоров: «Премки у СКА за победу над «Броуками» – по 100 тысяч»
1сегодня, 11:03
«Китай, вообще ##### не нужен». Литвин о финале в Кубке Лиги
сегодня, 09:45
Егоров об игре Медведева в Кубке Лиги: «Возможно, «Амкал» борется за некий админресурс, за некие возможности. У каждого свои методы ведения борьбы»
1вчера, 19:37
Литвин о Кубке Медиалиги: «Хороший результат – только выход в финал»
вчера, 19:12
«Шахри и «Амкал» не подходили друг другу. Ему следует выбирать команду исходя из игровой системы». Президент Unwanted Boys отреагировал на уход форварда
вчера, 18:03
«Амкал» объявил о подписании Кокаева
вчера, 16:08
Ко всем новостям
Последние новости
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
6сегодня, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54