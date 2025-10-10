ФК «10» не заинтересован в Шахе: «У нас есть сильнее»
ФК «10» не планирует подписывать экс-хавбека «Амкала» Шаха.
«Десятка» опубликовала переделанную версию песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова, где объяснила, что не заинтересована в подписании Шахриера Жабборова:
«Шахриер, все тебя называли.
Шахриер, о тебе все мечтали.
Ты хорош, ты прекрасен, как фея.
Но у нас, но у нас есть сильнее».
«Амкал» объявил об уходе Жабборова. Ранее президент клуба Герман Эль Класико рассказывал об интересе к хавбеку со стороны ФК «10».
Напомним, Леонид Слуцкий называл полузащитника лучшим игроком WINLINE Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
