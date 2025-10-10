«На фриков не хочу обращать внимание». Некит об «Амкале»

Президент 2Drots Некит назвал часть людей в «Амкале» фриками.

– В «Амкала» в том числе говорили, что у вас один гол и так далее. Вы прошли дальше них, есть что сказать?



– На фриков не хочу обращать внимание, вообще #####. У нас свой путь, своя дорога. Я просто наблюдаю со стороны. Комьюнити само видит, #####, как фриковато выглядят действия, и слова некоторых людей оттуда. Я хотя бы эмоционально честный, а там камаз лицемерия и так далее. Не трогай говно, вонять не будет.

– Азамат сказал про «Амкал», что они уже где-то в облаках, согласен с этим?

– Азамат тоже много чего говорит, это все что я скажу, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.