Дмитрий Егоров: «Мне рассказали, что Шах запросил много денег. Это очень расстроило Германа, и он решил расстаться»

Дмитрий Егоров назвал причины ухода Шахриера Жабборова из «Амкала».

«Сложно поверить, что «Амкал» выгнал Шаха после слов Леонида Слуцкого, что он лучший игрок в МФЛ.

Один из самых талантливых футболистов, яркий дриблер, узбек с большой аудиторией, автор важных голов в МФЛ-6. Все это о Шахриере , у которого еще год дисквалификации в проффутболе, и он доступен для медиа. Вроде было все, чтобы стать легендой «Амкала».

Что случилось? Во-первых, у Шаха был явный дисконнект с тренерским штабом. Игрок перестал забивать, его штрафовали за плохую дисциплину и намекали на звездную болезнь при нежелании работать на команду.

Во-вторых, мне рассказали, что Шах внезапно запросил много денег, что очень расстроило Германа , и он решил расстаться сразу.

Теперь Шах свободен. Он стоит ноль. Жека пишет в комментариях, что готов его забрать. Ранее о желании заполучить Шаха говорил Азамат .

Шаху, с одной стороны, повезло. Теперь он может запросить себе не только зарплату побольше, но и подъемные. С другой стороны, реалии медиафутбола таковы, что если тебе предлагают хоть какие-то деньги, нужно их брать, потому что дальше их может вообще не быть», – заявил президент «БроукБойз ».

Представитель «Амкала » Валех Сафаров опроверг слова Егорова : «Это ложь. С Шахом мы даже не начинали переговоры о новом контракте. И он, соответственно, ничего не просил у нас».