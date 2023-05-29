Егоров об уходе Дьякова из GOATS: «А Василича вешать на афишу или тоже убирать?»
Виталий Дьяков покинул GOATS.
Об этом сообщил Дмитрий Градиленко на конференции Winline Media Football League.
Дмитрий Егоров сразу отреагировал на уход Дьяка из GOATS.
«Нам Дьяка с афиши матча с «Козлами» убирать? А Василича [Антона Соснина] вешать или тоже убирать?
Игра в городе Одинцово в 14.00 в воскресенье, если что! Всех ждем ДОМА!» – написал президент «БроукБойз».
В матче 6-го тура МФЛ-3 «Броуки» встретятся с GOATS. Встреча пройдет 4-го июня на стадионе «Центральный» в Одинцове. Начало – в 14:00.
Виталий Дьяков и Антон Соснин – экс-игроки «Броуков», они вместе покинули медийную команду перед стартом третьего сезона Медиалиги.
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