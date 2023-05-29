Егоров об уходе Дьякова из GOATS: «А Василича вешать на афишу или тоже убирать?»

Виталий Дьяков покинул GOATS.

Об этом сообщил Дмитрий Градиленко на конференции Winline Media Football League.

Дмитрий Егоров сразу отреагировал на уход Дьяка из .

«Нам Дьяка с афиши матча с «Козлами» убирать? А Василича [Антона Соснина] вешать или тоже убирать?

Игра в городе Одинцово в 14.00 в воскресенье, если что! Всех ждем ДОМА!» – написал президент « ».

В матче 6-го тура МФЛ-3 «Броуки» встретятся с GOATS. Встреча пройдет 4-го июня на стадионе «Центральный» в Одинцове. Начало – в 14:00.

Виталий Дьяков и Антон Соснин – экс-игроки «Броуков», они вместе покинули медийную команду перед стартом третьего сезона .