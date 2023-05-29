Градиленко – Ларину: «Я выйду играть с «Броуками». Николай Юрич, бить не буду, специально открою домик, чтоб ты засунул и убежал»

Теги Дмитрий Градиленко Чертаново Николай Ларин Дмитрий Егоров Winline Медиалига GOATS БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Градиленко выйдет на поле в матче 6-го тура Winline Медиалиги с «Броуками».

«Я выйду играть с «БроукБойз». Я позвоню Егорову, чтобы он тоже вышел. [У него проблемы с коленом, там Ларин] А, Николай Юрьевич вышел. Он вышел и выйдет.

Я буду с ним персонально играть. До встречи через неделю. Николай Юрич, бить тебя не буду, буду специально открывать домик, чтоб ты мне туда засунул и убежал», – сказал главный тренер «Козлов».

В 5-м туре МФЛ-3 «Броуки» обыграли команду Михаила Литвина «Сахалинец» в Нижнем Новгороде на стадионе ЧМ, Николай вышел в стартовом составе и с капитанской повязкой.

Экс-директор «Чертаново» Ларин – игрок медийного клуба «БроукБойз». Он выступал за него на МКС-2022.

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7 комментариев

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blaugrano
Кто эти люди?
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WelcomeBackPURE
Какие то свои непонятные терки в клоунской лиге. Зачем этот бред выкладывать ?! Слелайте отдельную вкладку для любителей этого шлака !!!
+11
-2
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pavlenko_15
Что я прочитал? Кто это вообще?
Почему нельзя сделать эти новости отдельно от футбола?
+6
-2
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NottinghamForest
Один я понял, что Градиленко любит играть против Ларина?
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Andrey Yaroslavtsev
Любит засунуть?
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HK Traktor
Кто то что то
открыл для кого то,
чтоб кто то что то
засунул туда.
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deadjoker
Ответ blaugrano
Кто эти люди?
Как я понимаю один любит засовывать, а второй подставляет для этого «домик»
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