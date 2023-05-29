Градиленко – Ларину: «Я выйду играть с «Броуками». Николай Юрич, бить не буду, специально открою домик, чтоб ты засунул и убежал»
Дмитрий Градиленко выйдет на поле в матче 6-го тура Winline Медиалиги с «Броуками».
«Я выйду играть с «БроукБойз». Я позвоню Егорову, чтобы он тоже вышел. [У него проблемы с коленом, там Ларин] А, Николай Юрьевич вышел. Он вышел и выйдет.
Я буду с ним персонально играть. До встречи через неделю. Николай Юрич, бить тебя не буду, буду специально открывать домик, чтоб ты мне туда засунул и убежал», – сказал главный тренер «Козлов».
В 5-м туре МФЛ-3 «Броуки» обыграли команду Михаила Литвина «Сахалинец» в Нижнем Новгороде на стадионе ЧМ, Николай вышел в стартовом составе и с капитанской повязкой.
Экс-директор «Чертаново» Ларин – игрок медийного клуба «БроукБойз». Он выступал за него на МКС-2022.
Почему нельзя сделать эти новости отдельно от футбола?
открыл для кого то,
чтоб кто то что то
засунул туда.