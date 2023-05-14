«Игрок выставлен на трансфер и будет оштрафован на месячную зарплату». Егоров – об уходе Капитанова из «Броуков»

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался после объявления Капитанова об уходе из «Броуков».

«Парень отказался выйти на замену в первом тайме и заявил, что уходит из команды, потому что его не устраивает игровое время.

Конечно же, отзаявлять мы его из МФЛ не будем. Если есть какая-то команда, которая хочет его купить – обращайтесь в период дозаявок.

Игрок выставлен на трансфер и будет оштрафован на месячную зарплату», – написал президент «БроукБойз».

Капитанов пришел в состав «Броуков» в зимнее межсезонье, принял участие в медиафутбольном турнире в Казахстане, получил вызов в сборную Медиалиги и съездил на просмотр в «Ростов». Игрок выходил на поле в первых двух турах Winline Медиалиги.

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