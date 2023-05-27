Ларин выйдет в стартовом составе «БроукБойз» в Медиалиге. На неделе его освободили из-под стражи

Теги Стадион Нижний Новгород Николай Ларин Winline Медиалига БроукБойз МФК Сахалинец Медиафутбол

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин выйдет в старте «Броуков» на матч Winline Медиалиги.

В 5-м туре МФЛ «БроукБойз» сыграют с «Сахалинцев» в Нижнем Новгороде.

На неделе Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.

В сентябре 2022 года Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Суд вынес решение – 3 года колонии с требованием взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

До заключения Ларин уже выступал за «БроукБойз» на МКС-2022.

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13 комментариев

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psixyec
Ларин – это который с Дукалисом погиб в "Улице разбитых фонарей"? Эх, а когда крутили эту серию, я всегда плакал.
+29
-3
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А. Мостовой
Словно опять 15-й год...
+23
-2
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Сергей Жарковский
Суд принял во внимание предстоящий матч с Сахалинцем и освободил Ларина из-под стражи.
+10
0
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Мыкола
Андрюха, у нас труп! Возможно криминал
+4
0
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Garikus89
Ответ psixyec
Ларин – это который с Дукалисом погиб в "Улице разбитых фонарей"? Эх, а когда крутили эту серию, я всегда плакал.
Не, это Кайл, который канадец
+4
-1
+3
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Оригинальный Ник
Ответ psixyec
Ларин – это который с Дукалисом погиб в "Улице разбитых фонарей"? Эх, а когда крутили эту серию, я всегда плакал.
Это который Коляхейтер пел
+3
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Иван Лапин
Какой именно Ларин уже трудно разобрать
+2
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Нейтральный критик
Это такой странный тип ломки, когда из тюряги вот прям тянет макнуться в медиалигу?
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Teodrakis
Блин, зашёл потому что думал канадец...
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Antony222
А Дукалис выйдет?
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За Валенсию с 1999
Ответ Garikus89
Не, это Кайл, который канадец
Кстати, у Роналдо в Вальядолиде совсем ожил. Клепает нехило
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Жаргал Шадапов
Ответ psixyec
Ларин – это который с Дукалисом погиб в "Улице разбитых фонарей"? Эх, а когда крутили эту серию, я всегда плакал.
Ага потом чудесным образом появляются в Операх на момент событий 2006 года. Хотя персонажи погибли в 2003 в УРФ
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jepp ebriloff
Ответ psixyec
Ларин – это который с Дукалисом погиб в "Улице разбитых фонарей"? Эх, а когда крутили эту серию, я всегда плакал.
А Козловскому всё с рук сошло!
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