Ларин выйдет в стартовом составе «БроукБойз» в Медиалиге. На неделе его освободили из-под стражи

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин выйдет в старте «Броуков» на матч Winline Медиалиги.

В 5-м туре МФЛ «БроукБойз» сыграют с «Сахалинцев» в Нижнем Новгороде.

На неделе Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.

В сентябре 2022 года Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Суд вынес решение – 3 года колонии с требованием взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

До заключения Ларин уже выступал за «БроукБойз» на МКС-2022.