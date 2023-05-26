10 тысяч билетов реализовано на матч «Сахалинец» – «БроукБойз» в Нижнем Новгороде. Блогер Литвин обещал разыграть 100 тысяч рублей среди зрителей
«Сахалинец» рассказал о ходе реализации билетов на игру в Нижнем Новгороде.
На матч 5-го тура Winline Медиалиги против «БроукБойз» реализовано уже 10 тысяч билетов.
Матч пройдет 27 мая на стадионе ЧМ-2018 «Нижний Новгород». Билеты распространяются бесплатно.
Основатель «Сахалинца», блогер-миллионник Михаил Литвин анонсировал розыгрыш 100 тысяч рублей прямо на стадионе среди болельщиков.
Матч начнется в 18:00 по московскому времени. В этот же день в Нижнем сыграют «Амкал» и «Родина Медиа» (начало – в 21:00).
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