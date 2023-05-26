10 тысяч билетов реализовано на матч «Сахалинец» – «БроукБойз» в Нижнем Новгороде. Блогер Литвин обещал разыграть 100 тысяч рублей среди зрителей

Теги болельщики Стадион Нижний Новгород ФК «Сахалинец» Winline Медиалига БроукБойз МФК Сахалинец Медиафутбол

«Сахалинец» рассказал о ходе реализации билетов на игру в Нижнем Новгороде.

На матч 5-го тура Winline Медиалиги против «БроукБойз» реализовано уже 10 тысяч билетов.

Матч пройдет 27 мая на стадионе ЧМ-2018 «Нижний Новгород». Билеты распространяются бесплатно.

Основатель «Сахалинца», блогер-миллионник Михаил Литвин анонсировал розыгрыш 100 тысяч рублей прямо на стадионе среди болельщиков.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. В этот же день в Нижнем сыграют «Амкал» и «Родина Медиа» (начало – в 21:00).

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3 комментария

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Антон Фалафель
Теперь у каждой собаки своя команда🤣
+3
0
+3
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AlbertDav
Лучше так , чем никак
0
0
0
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Дядя ТУРА
Ответ Антон Фалафель
Теперь у каждой собаки своя команда🤣
У Газаева была Алания. получается он задал тон
+1
-1
0
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