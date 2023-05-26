10 тысяч билетов реализовано на матч «Сахалинец» – «БроукБойз» в Нижнем Новгороде. Блогер Литвин обещал разыграть 100 тысяч рублей среди зрителей

«Сахалинец» рассказал о ходе реализации билетов на игру в Нижнем Новгороде.

На матч 5-го тура против « » реализовано уже 10 тысяч билетов.

Матч пройдет 27 мая на стадионе «Нижний Новгород». Билеты распространяются бесплатно.

Основатель «Сахалинца», блогер-миллионник Михаил Литвин анонсировал розыгрыш 100 тысяч рублей прямо на стадионе среди болельщиков.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. В этот же день в Нижнем сыграют « » и « » (начало – в 21:00).