Сергачев о матче «Спартак» – ЦСКА: «Приехали на дерби, чтобы пнуть мячик. Получил удовольствие от игры. С Джикией классно пообщались»

Михаил Сергачев сообщил, что получил удовольствие от игры между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

21 мая хоккеист посетил дерби «Спартака» с ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ на «Открытие Банк Арене». Сергачев, Кирилл Марченко и Андрей Василевский нанесли символический удар по мячу перед игрой.

«Приехали на дерби, чтобы пнуть мячик, сделать стартовый пас и, конечно, поболеть за «Спартак». Получил удовольствие от игры.

Общение с Джикией? Раньше мы никогда не были знакомы, но тут классно пообщались: он защитник, и я защитник», – сказал хоккеист « ».

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