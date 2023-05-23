Сергачев о матче «Спартак» – ЦСКА: «Приехали на дерби, чтобы пнуть мячик. Получил удовольствие от игры. С Джикией классно пообщались»

Теги Спартак Тампа-Бэй премьер-лига Россия НХЛ Георгий Джикия Михаил Сергачев Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Сергачев сообщил, что получил удовольствие от игры между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

21 мая хоккеист посетил дерби «Спартака» с ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ на «Открытие Банк Арене». Сергачев, Кирилл Марченко и Андрей Василевский нанесли символический удар по мячу перед игрой.

«Приехали на дерби, чтобы пнуть мячик, сделать стартовый пас и, конечно, поболеть за «Спартак». Получил удовольствие от игры.

Общение с Джикией? Раньше мы никогда не были знакомы, но тут классно пообщались: он защитник, и я защитник», – сказал хоккеист «Тампы».

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1 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Ну и ладненько ❤️
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