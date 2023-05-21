Алан Гатагов подал в отставку с поста главного тренера FC Bus

Алан Гатагов больше не будет тренировать FC Bus.

Об этом тренер сообщил в своем телеграм-канале.

«Я действительно принял решение уйти из команды! Для кого-то это грусть, для кого-то радость. Я люблю этот клуб, но к сожалению на данном этапе нам не по пути. Поглядим как будет дальше!

Новая команда или отдых? Пока ответа дать не могу, думаю в ближайшее время всё будет понятно. Ребятам желаю побед и выйти из группы. Спасибо всем за поддержку!», написал специалист.

С Гатаговым FC Bus в 4-х турах обыграл 2Drots и трижды проиграл.

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