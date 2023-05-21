Алан Гатагов подал в отставку с поста главного тренера FC Bus

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Алан Гатагов больше не будет тренировать FC Bus.

Об этом тренер сообщил в своем телеграм-канале.

«Я действительно принял решение уйти из команды! Для кого-то это грусть, для кого-то радость. Я люблю этот клуб, но к сожалению на данном этапе нам не по пути. Поглядим как будет дальше!

Новая команда или отдых? Пока ответа дать не могу, думаю в ближайшее время всё будет понятно. Ребятам желаю побед и выйти из группы. Спасибо всем за поддержку!»,  написал специалист.

С Гатаговым FC Bus в 4-х турах обыграл 2Drots и трижды проиграл.

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8 комментариев

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velvetdust2008
Ответ Metalloid
А в этой клоунской лиге вообще важен результат, кто в курсе?
Да, Зенит вот звездочку нарисовал за пятое чемпионство
+19
-4
+15
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gans.gans.73
стоп стоп это не он Сиссе обещал привезти в состав...
+12
0
+12
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Metalloid
А в этой клоунской лиге вообще важен результат, кто в курсе?
+4
0
+4
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Михаил Опякин
Получил приглашение из Челси
+4
-1
+3
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ASH11
А сколько пафоса было
+3
0
+3
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zafcdm.90
Ответ gans.gans.73
стоп стоп это не он Сиссе обещал привезти в состав...
И Кураньи
+3
0
+3
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AlbertDav
Если Сиссе не едет к нам, то Гатагов поедет к нему сам
+2
0
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KKA
Ответ velvetdust2008
Да, Зенит вот звездочку нарисовал за пятое чемпионство
А остальные смотрели просто )
0
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