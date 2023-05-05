Алан Гатагов об эмоциях после победы над 2Drots: «Это не было наигранным. Все от сердца»

Теги Алан Гатагов 2Drots Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Алан Гатагов объяснил свои эмоции после победы над 2Drots.

FC Bus Гатагова обыграл «дротов» в 1-м туре Winline Медиалиги (2:1).

«Победа дала положительные импульсы. Ребята сотворили историю. Они попозже поймут, что сделали – перевернули медийный футбол, уже точно вошли в историю. Я думаю, все комьюнити обратило на нас внимание, с нами будут считаться.

Что касается моих эмоций на игре, это не было наигранным. Все это было от сердца. Конечно, я хотел обыграть 2Drots, знал, что это мой первый матч, надо залетать красиво.

Я люблю 2Drots, это крутая команда, болел за них в Кубке России, но в том матче мне хотелось победить и за себя, и за Сослана, который несколько лет не мог их обыграть», – сказал главный тренер FC Bus.

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