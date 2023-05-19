Высморкавшийся в 5-тысячную купюру экс-игрок «Тосно» Манаев: «Потом писали: «Скинь денег, чтобы я увеличила грудь». А у меня 2 тысячи на кармане»

Теги Тосно мемы деньги 2Drots Winline Медиалига «Манна» Станислав Манаев Медиафутбол

Экс-хавбек «Тосно» Станислав Манаев вспомнил шутку с высмаркиванием в 5-тысячную купюру.

В 2018 году футболист, выступавший за молодежную команду «Тосно», опубликовал короткий ролик, в котором он сморкается в фальшивую пятитысячную купюру. Видео получило большой резонанс.

– У меня в кошельке было две тысячи рублей. А мы начали в пятитысячную купюру высмаркиваться.

Это было по фану. Мы думали, что бы заснять. У нас были фейковые купюры, решили поснимать приколы: кто-то в самолете оставил пять тысяч, кто-то в аэропорту. Снимали и вдруг предложили – давай ты высморкнешься.

– А в чем был посыл?

– Да вообще ни в чем. Ты снимаешь что угодно, делаешь то, то и то. Просто сняли видео, человек выложил в сторис, а потом это опубликовал аккаунт Rich Russian Kids. После этого пошел такой шквал комментариев.

Писали что угодно. Вплоть до сообщений: «Скинь пять тысяч, чтобы я увеличила грудь». Просто просили скинуть бабки. Все реально думали, что я заряжен, что у меня есть бабки.

Я отвечал, объяснял: есть ситуация, но вы ее не понимаете. Одни отвечали, мол, поняли, ок. Другие писали: «Да ты ####### (врешь), давай, скидывай бабки». А я с двумя тысячами на кармане, – сказал Манаев.

Сейчас Манна играет за 2Drots в Winline Медиалиге. В марте он забил победный гол в ворота ЦСКА в товарищеском матче.

Игрок «Тосно» высморкался в игрушечную 5-тысячную купюру. Это была шутка для влога

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16 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
На 5 тысяч можно увеличить грудь – и то лишь одну, – только смяв купюру и засунув её в лифчик.
+45
0
+45
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Кирилл Голивец
Что я сейчас прочитал? Кто это?
Высморкавшийся в 5-тысячную купюру экс-игрок «Тосно» Манаев.
+39
0
+39
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Кирилл Голивец
Что я сейчас прочитал? Кто это?
+12
-1
+11
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counsel
Ответ А. Мостовой
К счастью у меня много денег и свободного времени. Могу позволить себе все что хочу
У А.Мостового денег не хватило на лицензию, а времени нет даже голову помыть.
+6
0
+6
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Николас Штольц
Ответ А. Мостовой
К счастью у меня много денег и свободного времени. Могу позволить себе все что хочу
Клянусь всеми богами, что это настоящий Андрей Мостовой
+6
-1
+5
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А. Мостовой
К счастью у меня много денег и свободного времени. Могу позволить себе все что хочу
+7
-3
+4
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Александр Панов
Манаев, ты попробуй к примеру в Тайланде так публично повыёживаться, узнаешь много интересного и обретёшь бесценный опыт...
+1
0
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Роман Князефф
В фамилии опечатка? ?
+1
0
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Мирас Камалов
Могу увеличить грудь за 5 к в фотошопе
+1
0
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STAY SHARP
зайду с козырей.
пятитысячная купюра, в которую высморкался экс-игрок тосно манаев, где она сейчас?
+1
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Feagh
Ответ STAY SHARP
зайду с козырей. пятитысячная купюра, в которую высморкался экс-игрок тосно манаев, где она сейчас?
В музее "Поле чудес"!
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Coongur
Ответ Lionel Andres Messi 10
На 5 тысяч можно увеличить грудь – и то лишь одну, – только смяв купюру и засунув её в лифчик.
Можно купить улей и опустить в него грудь. Да масса вариантов)
0
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Никита Беседин
Ответ Роман Князефф
В фамилии опечатка? ?
Нет
0
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Даниил Рогов
Ответ Никита Беседин
Нет
Хмм, интересный комментарий. Я вот думаю, он немного не по теме, ведь я в статье не нашел никакого вопроса, на который можно было бы ответить "нет". Но в любом случае, спасибо за участие в дискуссии! :)
0
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Валдис Пельш
Ответ STAY SHARP
зайду с козырей. пятитысячная купюра, в которую высморкался экс-игрок тосно манаев, где она сейчас?
в казне
0
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