Высморкавшийся в 5-тысячную купюру экс-игрок «Тосно» Манаев: «Потом писали: «Скинь денег, чтобы я увеличила грудь». А у меня 2 тысячи на кармане»

Экс-хавбек «Тосно» Станислав Манаев вспомнил шутку с высмаркиванием в 5-тысячную купюру.

В 2018 году футболист, выступавший за молодежную команду «Тосно», опубликовал короткий ролик, в котором он сморкается в фальшивую пятитысячную купюру. Видео получило большой резонанс.

– У меня в кошельке было две тысячи рублей. А мы начали в пятитысячную купюру высмаркиваться.

Это было по фану. Мы думали, что бы заснять. У нас были фейковые купюры, решили поснимать приколы: кто-то в самолете оставил пять тысяч, кто-то в аэропорту. Снимали и вдруг предложили – давай ты высморкнешься.

– А в чем был посыл?

– Да вообще ни в чем. Ты снимаешь что угодно, делаешь то, то и то. Просто сняли видео, человек выложил в сторис, а потом это опубликовал аккаунт Rich Russian Kids. После этого пошел такой шквал комментариев.

Писали что угодно. Вплоть до сообщений: «Скинь пять тысяч, чтобы я увеличила грудь». Просто просили скинуть бабки. Все реально думали, что я заряжен, что у меня есть бабки.

Я отвечал, объяснял: есть ситуация, но вы ее не понимаете. Одни отвечали, мол, поняли, ок. Другие писали: «Да ты ####### (врешь), давай, скидывай бабки». А я с двумя тысячами на кармане, – сказал Манаев.

Сейчас Манна играет за 2Drots в . В марте он забил победный гол в ворота в товарищеском матче.

Игрок «Тосно» высморкался в игрушечную 5-тысячную купюру. Это была шутка для влога