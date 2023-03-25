«#####, и почему мы в футбол не играем?» Полузащитник 2Drots Манна после победы над ЦСКА

Хавбек 2Drots Манна не понимает, почему не заиграл в профессиональном футболе.

«#####, и почему мы в футбол не играем?» – сказал Манна со слезами на глазах.

Медиафутбольный клуб 2D обыграл – 2:1 на « » в товарищеском матче.

Президент 2Drots Некит: «Дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми!»