«#####, и почему мы в футбол не играем?» Полузащитник 2Drots Манна после победы над ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) ВЭБ Арена 2Drots Winline Медиалига «Манна» Станислав Манаев Медиафутбол

Хавбек 2Drots Манна не понимает, почему не заиграл в профессиональном футболе.

«#####, и почему мы в футбол не играем?» – сказал Манна со слезами на глазах.

Медиафутбольный клуб 2D обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.

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43 комментария

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error505
Ответ Егор Егор
Любимый клуб: Локомотив ты серьезно?))) Лучше уж отлететь в медиаматче, чем видеть то, что происходит в Локо
Уж лучше отлетать от профессиональных клубов, чем от любителей
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Независимый эксперт
Ответ gPk
Понты тут уместны. Обыграли людей с отличной зарплатой и стабильной практикой игры в футбол.
Зарплата в футбол не играет, а стабильная практика есть и у тех, и у других
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Егор Егор
Ответ WelcomeBackPURE
Позорище для ЦСКА ) все равно, что проиграть калекам из дурдома
Какие же люди отбитые, из любого события найдут какой-то негатив. "Позорище, отстой..." Это всего лишь одна игра, причем по большей части ради шоу. Вам подлечиться надо, честно.
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Егор Егор
Ответ error505
ЦСКА - позор росфутбола
Любимый клуб: Локомотив

ты серьезно?))) Лучше уж отлететь в медиаматче, чем видеть то, что происходит в Локо
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Shuller18
Ответ Carver
Посмотрел 15 минут игры, согласен с высказыванием. Некоторым игрокам молодежки ЦСКА нужно срочно завязывать с футболом и идти работать на стройку, дворниками, заправщиками, кем угодно, но точно не футболистами. Хотя условный Щенников явно не лучше. Это бездари, не способные играть в футбол на профессиональном уровне. Некоторые из них физически не могут обработать мяч и отдать пас ближнему. 2Drots реально лучше, как игроки, многие. И я, как человек не следящий за медифутболом, был действительно удивлен. Особенно бездарен был 92 номер ЦСКА, левый защитник Носков, которого унижали буквально каждую минуту, что я смотрел.   Карвалью и через 10 лет с весом в 120 кг будет лучше. Тут вопрос, на самом деле, не столько в ЦСКА, думаю, в Спартаке или Зените ситуация не противоположная.
Носков и в матче против Сочи был очень плох. Меня прикалывало, как его оправдывали, мол, ну он же старался... Для РПЛ и ЦСКА старания мало, нужно ещё умение.
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gPk
Ответ Topordo
Обыграли второй состав ЦСКА в товарняке, а понтов…
Понты тут уместны. Обыграли людей с отличной зарплатой и стабильной практикой игры в футбол.
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Vito74
Ответ Миндовг
Тренер, при котором ЦСКА дважды Реал Мадрид обыгрывали. Фаны ЦСКА его так прозвали
Пльзене два раза слили тоже при нём.
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ZarvuR2020
Ответ error505
После победы над Зенитом это выглядит очень странно и позорно. Да, некоторые игроки в сборной, но все же
По Зениту Кержаков всё правильно сказал. Там только ЦСКА хотел, сегодня только соперник.
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Кирилл Голивец
Ответ Carver
Да а смысл оттягивать неизбежное? С таким уровнем после ЦСКА их даже в ФНЛ-2 не возьмут, где зарплаты 50-60к. В 20 лет не поздно еще освоить новую профессию, которая им по зубам.
У нас в РПЛ иногда выступают и неплохо футболисты, которые не учились футболу профессионально почти. Каштанов, Егорычев те же) Гоцук выше среднего защитник по лиге, а в их возрасте играл в аутсайдере втордива. Вы не видели этих ребят в развитии, в динамике. Ничего не знаете об их характере (как и я, просто это важный момент чтобы знать что вырастет из футболиста). Даже в 21-23 года люди из любителей прорываются на серьезный уровень, Варди один на миллионы, но примеров по типу Егорычева можно найти и в Первой лиге, наверное.
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Topordo
Обыграли второй состав ЦСКА в товарняке, а понтов…
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Bayern777
Для ЦСКА это товарищеский матч а для 2drots матч жизни,проехали
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Машина Мощная
сборные Ирана и Узбекистана вам надерут зады. если бы встретились в большом футболе. Потом будете плакать по настоящему :-D
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Hollywood Hogan
В футболе любая команда может обыграть любую в одном отдельном матче.
Другое дело - давать результат, играя раз в неделю целый сезон или вообще через два дня на третий.
Тем профи от любителей и отличаются, что они смогут бежать так и через полгода, благодаря заложенной спортшколой физике, а вот медиафутбольщики - не факт.
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Topordo
Ответ Спартак сила
поставьте камраду 1000 плюсов с ним вся Россия согласна
Нет
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а ты смешной
Кони открыли ящик Пандоры , сейчас поток этих блаженных высказываний уже не остановить
+11
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блокад блокадыч
Ответ Carver
Да а смысл оттягивать неизбежное? С таким уровнем после ЦСКА их даже в ФНЛ-2 не возьмут, где зарплаты 50-60к. В 20 лет не поздно еще освоить новую профессию, которая им по зубам.
🤦‍♂️
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Alamarrr
Товарняк, а многих пукааны рвет😁
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Carver
Ответ блокад блокадыч
ага, то есть им надо покончить с прибольной работой потому что какой то там мужик сказал, что они дно?
Да а смысл оттягивать неизбежное? С таким уровнем после ЦСКА их даже в ФНЛ-2 не возьмут, где зарплаты 50-60к. В 20 лет не поздно еще освоить новую профессию, которая им по зубам.
+1
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error505
Ответ velvetdust2008
Федотов даже такому Сочи смог отлететь, так что неудивительно вообще что и любителям слили)
После победы над Зенитом это выглядит очень странно и позорно. Да, некоторые игроки в сборной, но все же
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блокад блокадыч
Ответ Carver
Посмотрел 15 минут игры, согласен с высказыванием. Некоторым игрокам молодежки ЦСКА нужно срочно завязывать с футболом и идти работать на стройку, дворниками, заправщиками, кем угодно, но точно не футболистами. Хотя условный Щенников явно не лучше. Это бездари, не способные играть в футбол на профессиональном уровне. Некоторые из них физически не могут обработать мяч и отдать пас ближнему. 2Drots реально лучше, как игроки, многие. И я, как человек не следящий за медифутболом, был действительно удивлен. Особенно бездарен был 92 номер ЦСКА, левый защитник Носков, которого унижали буквально каждую минуту, что я смотрел.   Карвалью и через 10 лет с весом в 120 кг будет лучше. Тут вопрос, на самом деле, не столько в ЦСКА, думаю, в Спартаке или Зените ситуация не противоположная.
Вообще нельзя сравнивать игроков ЦСКА и клуба из медиалиги, это ж бред, это вообще другое.
Хлусевич например разрывал Спартак, играя за Арсенал, а перейдя в Спартак играет посредственно , здесь также
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андрэ
очевидно же Гинер все купил
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блокад блокадыч
Ответ Санс
Зенит...
чемпион)
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блокад блокадыч
Ответ Carver
Посмотрел 15 минут игры, согласен с высказыванием. Некоторым игрокам молодежки ЦСКА нужно срочно завязывать с футболом и идти работать на стройку, дворниками, заправщиками, кем угодно, но точно не футболистами. Хотя условный Щенников явно не лучше. Это бездари, не способные играть в футбол на профессиональном уровне. Некоторые из них физически не могут обработать мяч и отдать пас ближнему. 2Drots реально лучше, как игроки, многие. И я, как человек не следящий за медифутболом, был действительно удивлен. Особенно бездарен был 92 номер ЦСКА, левый защитник Носков, которого унижали буквально каждую минуту, что я смотрел.   Карвалью и через 10 лет с весом в 120 кг будет лучше. Тут вопрос, на самом деле, не столько в ЦСКА, думаю, в Спартаке или Зените ситуация не противоположная.
ага, то есть им надо покончить с прибольной работой потому что какой то там мужик сказал, что они дно?
0
-2
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velvetdust2008
Ответ WelcomeBackPURE
Позорище для ЦСКА ) все равно, что проиграть калекам из дурдома
Федотов даже такому Сочи смог отлететь, так что неудивительно вообще что и любителям слили)
+1
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Кирилл Голивец
Ответ Carver
Посмотрел 15 минут игры, согласен с высказыванием. Некоторым игрокам молодежки ЦСКА нужно срочно завязывать с футболом и идти работать на стройку, дворниками, заправщиками, кем угодно, но точно не футболистами. Хотя условный Щенников явно не лучше. Это бездари, не способные играть в футбол на профессиональном уровне. Некоторые из них физически не могут обработать мяч и отдать пас ближнему. 2Drots реально лучше, как игроки, многие. И я, как человек не следящий за медифутболом, был действительно удивлен. Особенно бездарен был 92 номер ЦСКА, левый защитник Носков, которого унижали буквально каждую минуту, что я смотрел.   Карвалью и через 10 лет с весом в 120 кг будет лучше. Тут вопрос, на самом деле, не столько в ЦСКА, думаю, в Спартаке или Зените ситуация не противоположная.
Подожди, когда новый лимит примут, такие игроки будут цениться в командах уровня Химок, если не Урала с Крыльями, из-за правильного паспорта. Но это если вслед за Малкомом и Клаудиньо не будет натурализовано еще с десяток легионеров РПЛ
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