«#####, и почему мы в футбол не играем?» Полузащитник 2Drots Манна после победы над ЦСКА
Хавбек 2Drots Манна не понимает, почему не заиграл в профессиональном футболе.
«#####, и почему мы в футбол не играем?» – сказал Манна со слезами на глазах.
Медиафутбольный клуб 2D обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.
Президент 2Drots Некит: «Дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми!»
ты серьезно?))) Лучше уж отлететь в медиаматче, чем видеть то, что происходит в Локо
Другое дело - давать результат, играя раз в неделю целый сезон или вообще через два дня на третий.
Тем профи от любителей и отличаются, что они смогут бежать так и через полгода, благодаря заложенной спортшколой физике, а вот медиафутбольщики - не факт.
Хлусевич например разрывал Спартак, играя за Арсенал, а перейдя в Спартак играет посредственно , здесь также