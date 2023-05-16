Товарищеский матч ФК «Деньги» – «Сатурн» пройдет 24 мая
ФК «Деньги» сыграют с «Сатурном» 24 мая.
Матч пройдет в Раменском на стадионе «Сатурн». Начало в 19:00 (мск).
На данный момент генеральным директором клуба Второй лиги является Роман Широков.
ФК «Деньги» – медиафутбольный клуб, участник третьего сезона Winline Медиалиги.
Интерес показывается на сайте на основе комментов и оценок минус/плюс. Новости Вторлиги не собирают ни того, ни другого.
а все потому что перди никому не интересны, кроме местных болельщиков в рамках своего клуба.