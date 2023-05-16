Товарищеский матч ФК «Деньги» – «Сатурн» пройдет 24 мая

ФК «Деньги» сыграют с «Сатурном» 24 мая.

Матч пройдет в Раменском на стадионе «Сатурн». Начало в 19:00 (мск).

На данный момент генеральным директором клуба Второй лиги является Роман Широков.

ФК «Деньги» – медиафутбольный клуб, участник третьего сезона Winline Медиалиги.