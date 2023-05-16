Товарищеский матч ФК «Деньги» – «Сатурн» пройдет 24 мая

Теги Сатурн Роман Широков стадион Сатурн товарищеские матчи (клубы) Вторая лига Winline Медиалига ФК Деньги Медиафутбол

ФК «Деньги» сыграют с «Сатурном» 24 мая.

Матч пройдет в Раменском на стадионе «Сатурн». Начало в 19:00 (мск).

На данный момент генеральным директором клуба Второй лиги является Роман Широков.

ФК «Деньги» – медиафутбольный клуб, участник третьего сезона Winline Медиалиги.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Вы бы с подобным рвением вторую лигу с тем же самым Сатурном освещали
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Shadow1882
Вы бы с подобным рвением вторую лигу с тем же самым Сатурном освещали
А в итоге у спортса все лиги в 3 дивизионе перемешаны
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ Давид Agabekyan
А в итоге у спортса все лиги в 3 дивизионе перемешаны
А названия некоторых клубов МФЛ на английском и без профиля - Krylya Sovetov U19, Fakel U19, Nizhny Novgorod U19, Kuban U19...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Где смотреть трансляцию? С удовольствием посмотрю.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Capitan_RAF
Ответ Shadow1882
Вы бы с подобным рвением вторую лигу с тем же самым Сатурном освещали
Это не вызывает интереса у публики от слова совсем.
Интерес показывается на сайте на основе комментов и оценок минус/плюс. Новости Вторлиги не собирают ни того, ни другого.
а все потому что перди никому не интересны, кроме местных болельщиков в рамках своего клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ Capitan_RAF
Это не вызывает интереса у публики от слова совсем. Интерес показывается на сайте на основе комментов и оценок минус/плюс. Новости Вторлиги не собирают ни того, ни другого. а все потому что перди никому не интересны, кроме местных болельщиков в рамках своего клуба.
А как они могут быть интересны, если о них никто не знает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий