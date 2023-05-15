Станос считает, что в челленджах должны участвовать руководители клубов

Теги Winline Медиалига ФК Деньги Николай Осипов «STANOS» Стас Малиев Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Президент «Денег» Станос считает, что челленджам Winline Медиалиги нужны изменения.

На днях Азамат Мусагалиев предложил реформу челленджей, согласно которой в них должны разыгрывать не очки, а статус «медиа» среди профессиональных игроков команд. 

Боссу «Денег» идея понравилась, но, по его мнению, соревноваться должны не профики, а руководители клубов. 

Победитель челленджа получает в виде награды возможность отдать любому игроку своей команды статус «медиа».

Глава МФЛ Николай Осипов одобрил возможные изменения: «Народ больше будет смотреть, если соревноваться будут Стас, Азамат, Некит и Герман, например».

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