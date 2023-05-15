Станос считает, что в челленджах должны участвовать руководители клубов
Президент «Денег» Станос считает, что челленджам Winline Медиалиги нужны изменения.
На днях Азамат Мусагалиев предложил реформу челленджей, согласно которой в них должны разыгрывать не очки, а статус «медиа» среди профессиональных игроков команд.
Боссу «Денег» идея понравилась, но, по его мнению, соревноваться должны не профики, а руководители клубов.
Победитель челленджа получает в виде награды возможность отдать любому игроку своей команды статус «медиа».
Глава МФЛ Николай Осипов одобрил возможные изменения: «Народ больше будет смотреть, если соревноваться будут Стас, Азамат, Некит и Герман, например».
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